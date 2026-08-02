Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra
Minggu, 2 Agustus 2026 | 23.41 WIB

CAS Terima Banding Mykhailo Mudryk, Winger Chelsea Berpeluang Bebas Lebih Cepat

Banding Mykhailo Mudryk ke CAS dikabarkan diterima. Winger Chelsea berpeluang bebas dari sanksi lebih cepat dari jadwal semula. (Dok. Chelsea) - Image

Banding Mykhailo Mudryk ke CAS dikabarkan diterima. Winger Chelsea berpeluang bebas dari sanksi lebih cepat dari jadwal semula. (Dok. Chelsea)

JawaPos.com - Seharusnya, wide attacker Chelsea Mykhailo Mudryk baru terbebas dari sanksi larangan bermain pada Desember 2028. Tapi, Mudryk bisa bebas dari hukuman lebih awal pada musim panas ini. Atau lebih cepat dua musim.

Laporan menyebut bahwa banding Mudryk ke Arbitrase Olahraga Internasional (CAS) diterima. Pemain berkebangsaan Ukraina itu dianggap tidak bersalah. Mudryk pun bisa latihan di London Cobham.

"Ini periode tersulit selama karierku. Seperti yang sejak awal aku tegaskan dalam kasus ini, aku tidak pernah secara sadar atau sengaja mengonsumsi zat terlarang," ucap Mudryk, seperti dilansir Goal.

"Komitmenku untuk berkompetisi secara adil dan mewakili klub serta negaraku dengan profesionalisme dan integritas selalu penting bagiku. Terima kasih kepada keluargaku dan teman-temanku, dengan semua dukungan dan kepercayaan mereka selama periode ini," lanjut Mudryk. 

Editor: Hendra
Sumber: Jawa Pos Koran
Tags
Artikel Terkait
Cole Palmer Bertekad Membalas Dendam di Chelsea Setelah Gagal Masuk Skuad Piala Dunia FIFA 2026 - Image
Sepak Bola Dunia

Cole Palmer Bertekad Membalas Dendam di Chelsea Setelah Gagal Masuk Skuad Piala Dunia FIFA 2026

Minggu, 2 Agustus 2026 | 16.25 WIB

Manchester City Incar Pedro Neto, Chelsea Siap Lepas jika Ada Tawaran Rp 1,5 Triliun - Image
Sepak Bola Dunia

Manchester City Incar Pedro Neto, Chelsea Siap Lepas jika Ada Tawaran Rp 1,5 Triliun

Minggu, 2 Agustus 2026 | 06.55 WIB

Mykhailo Mudryk Ungkap Suka Cita bisa Kembali Bermain - Image
Sepak Bola Dunia

Mykhailo Mudryk Ungkap Suka Cita bisa Kembali Bermain

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 13.40 WIB

Terpopuler

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan - Image
1

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

2

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!

3

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

4

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

5

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026, Bruno Moreira Siap Hadapi Teror Bonek!

6

Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar

7

Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!

8

Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026, Kesempatan Terakhir Macan Kemayoran ke Semifinal

9

Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore