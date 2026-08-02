CAS Terima Banding Mykhailo Mudryk, Winger Chelsea Berpeluang Bebas Lebih Cepat

Banding Mykhailo Mudryk ke CAS dikabarkan diterima. Winger Chelsea berpeluang bebas dari sanksi lebih cepat dari jadwal semula. (Dok. Chelsea)
JawaPos.com - Seharusnya, wide attacker Chelsea Mykhailo Mudryk baru terbebas dari sanksi larangan bermain pada Desember 2028. Tapi, Mudryk bisa bebas dari hukuman lebih awal pada musim panas ini. Atau lebih cepat dua musim.
Laporan menyebut bahwa banding Mudryk ke Arbitrase Olahraga Internasional (CAS) diterima. Pemain berkebangsaan Ukraina itu dianggap tidak bersalah. Mudryk pun bisa latihan di London Cobham.
"Ini periode tersulit selama karierku. Seperti yang sejak awal aku tegaskan dalam kasus ini, aku tidak pernah secara sadar atau sengaja mengonsumsi zat terlarang," ucap Mudryk, seperti dilansir Goal.
"Komitmenku untuk berkompetisi secara adil dan mewakili klub serta negaraku dengan profesionalisme dan integritas selalu penting bagiku. Terima kasih kepada keluargaku dan teman-temanku, dengan semua dukungan dan kepercayaan mereka selama periode ini," lanjut Mudryk.
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