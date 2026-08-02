Cole Palmer Bertekad Membalas Dendam di Chelsea Setelah Gagal Masuk Skuad Piala Dunia FIFA 2026

JawaPos.com – Cole Palmer bertekad membuktikan kualitasnya bersama Chelsea setelah gagal masuk dalam skuad tim nasional Inggris untuk Piala Dunia FIFA 2026.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (1/8), Keputusan pelatih Thomas Tuchel mencoret namanya menjadi motivasi tambahan bagi gelandang serang berusia 24 tahun tersebut menghadapi musim baru. Palmer berambisi menunjukkan bahwa keputusan tersebut merupakan sebuah kekeliruan.

Musim lalu, Palmer harus berjuang menghadapi cedera pada pangkal paha, paha belakang, dan paha sehingga hanya tampil dalam 34 pertandingan. Meski demikian, ia tetap mampu mencatatkan 11 gol dan tiga assist untuk Chelsea.

Sejak bergabung dengan klub asal London itu pada 2023, Palmer telah mengoleksi 67 kontribusi gol langsung di Liga Inggris.

Palmer mengaku kegagalannya masuk skuad Piala Dunia semakin memacu semangatnya untuk tampil lebih baik.

Di bawah arahan pelatih Xabi Alonso, ia memasuki musim keempatnya bersama Chelsea dengan kondisi fisik yang lebih segar setelah menikmati masa istirahat selama tujuh pekan. Chelsea dijadwalkan mengawali musim dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus.

Pemain asal Inggris itu juga mengakui sempat memaksakan diri bermain sebelum pulih sepenuhnya sehingga memperburuk kondisi cederanya. Kini, Palmer merasa lebih percaya diri berkat dukungan Xabi Alonso serta kehadiran sahabatnya, Morgan Rogers, yang kembali menjadi rekan setimnya.