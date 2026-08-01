Mykhailo Mudryk Ungkap Suka Cita bisa Kembali Bermain

Penyerang sayap Chelsea Mykhailo Mudryk (tengah). (ANTARA/X/Chelsea)
JawaPos.com - Pesepak bola klub Liga Inggris Chelsea Mykhailo Mudryk mengungkapkan suka cita bisa kembali bermain setelah hukuman empat tahun larangan bermain akibat kasus doping resmi dicabut, dikutip dari ANTARA.
Dilansir dari unggahan akun instagram resminya, Sabtu, Mudryk mengatakan proses ini telah berakhir dan ia telah diizinkan kembali bermain sepak bola, dan kini saya dapat menatap masa depan.
Pemain berkebangsaan Ukraina itu mengatakan ini merupakan masa-masa tersulit dalam kariernya dan ia menegaskan sejak awal kasus ini bahwa dirinya tidak pernah secara sadar atau sengaja mengonsumsi zat terlarang apa pun.
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"Komitmen saya untuk berkompetisi secara adil serta mewakili klub dan negara dengan profesionalisme dan integritas selalu menjadi hal yang penting bagi saya," ujar Mudryk.
Mantan pemain Shakhtar Donetsk itu juga turut menyampaikan terima kasih kepada keluarga dan teman-temannya atas dukungan serta kepercayaan selama masa sulit ini.
Mudryk juga turut menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak di Chelsea, rekan-rekan setim, dan para pendukung Chelsea yang senantiasa mendampingi dirinya.
"Fokus saya kini adalah kembali bermain sepak bola, berlatih keras setiap hari, dan memberikan kontribusi positif di lapangan," tegas Mudryk.
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Sementara itu, Chelsea juga membuat pernyataan resmi setelah hukuman larangan bermain dari Mudryk resmi dicabut menyambut kehadiran pemain asal Ukraina tersebut dengan penuh suka cita.
"Kami memahami betapa berartinya kesempatan untuk kembali ini baginya. Fokus kami saat ini adalah mendukung reintegrasi Misha ke dalam skuad serta membantunya melanjutkan kembali kariernya. Semua orang di Klub kini bersemangat untuk membantu Misha memulihkan kebugaran sepenuhnya, kembali masuk skuad, dan kembali beraksi di lapangan," dalam pernyataan tersebut.
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