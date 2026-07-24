Ruben Amorim Datang, Persaingan di AC Milan Memanas, Empat Pemain Inti Mulai Terancam

Sejumlah pemain AC Milan terancam posisinya setelah pergatian pelatih dari Massimiliano Allegrike Ruben Amorim. (Istimewa)
JawaPos.com - Pergantian pelatih hampir selalu membawa perubahan besar di sebuah klub. Hal itu kini mulai dirasakan sejumlah pemain AC Milan setelah Ruben Amorim resmi mengambil alih kursi pelatih yang sebelumnya ditempati Massimiliano Allegri.
Empat pilar AC Milab yang musim lalu nyaris tak tergantikan, yakni Matteo Gabbia, Fikayo Tomori, Davide Bartesaghi, dan Alexis Saelemaekers, kini menghadapi situasi yang jauh berbeda. Posisi mereka sebagai pemain inti mulai dipertanyakan seiring perubahan filosofi permainan yang diterapkan Ruben Amorim.
Di bawah Allegri, keempat pemain tersebut menjadi bagian penting dalam skema tim. Mereka mendapat kepercayaan besar dan tampil secara konsisten sepanjang musim.
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Namun, memasuki musim 2026/2027, persaingan di dalam skuad Rossoneri semakin ketat. Amorim dikenal sebagai pelatih yang memiliki pendekatan berbeda. Dia mengedepankan permainan yang lebih dinamis dengan sistem dan metode latihan yang tidak sama dengan pendahulunya. Perubahan itu membuat seluruh pemain harus kembali membuktikan kualitasnya sejak awal pramusim.
Matteo Gabbia menjadi salah satu pemain yang posisinya mulai mendapat ancaman. Bek asal Italia itu sebelumnya menjadi andalan di jantung pertahanan Milan. Kini, persaingan di lini belakang semakin terbuka sehingga ia harus bekerja lebih keras agar tetap masuk dalam pilihan utama.
Situasi serupa juga dialami Fikayo Tomori. Bek asal Inggris tersebut merupakan sosok penting pada era Allegri. Namun, perubahan kebutuhan taktik membuat peluangnya tampil sebagai starter tidak lagi sepenuhnya aman.
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Di sektor sayap, Alexis Saelemaekers juga menghadapi tantangan baru. Kemampuannya yang fleksibel memang menjadi nilai tambah, tetapi persaingan dengan pemain lain serta kemungkinan aktivitas Milan di bursa transfer membuat masa depannya belum sepenuhnya jelas.
Sementara itu, Davide Bartesaghi sebagai pemain muda juga harus bersaing lebih keras untuk mendapatkan menit bermain. Kehadiran opsi baru di lini pertahanan membuat kesempatan tampilnya diprediksi tidak akan semudah musim sebelumnya.
Meski demikian, peluang empat pemain tersebut untuk tetap berkontribusi masih terbuka lebar. Milan akan menjalani musim yang padat dengan tampil di Serie A, kompetisi Eropa, dan Coppa Italia. Jadwal yang rapat membuat Amorim hampir pasti membutuhkan rotasi pemain sepanjang musim.
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