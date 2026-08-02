Xabi Alonso Sambut Gembira Kembalinya Mykhailo Mudryk ke Chelsea

JawaPos.com - Chelsea mendapat suntikan tenaga baru menjelang dimulainya musim 2026/27. Manajer Xabi Alonso menyambut dengan antusias kembalinya Mykhailo Mudryk setelah pemain asal Ukraina itu resmi terbebas dari larangan bermain akibat kasus doping.

Kembalinya Mudryk menjadi kabar yang tak terduga bagi Chelsea. Dengan Liga Premier tinggal tiga pekan lagi dimulai, Alonso kini memiliki tambahan opsi di lini serang yang sebelumnya tidak masuk dalam perhitungannya.

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Alonso: Kami Sangat Bahagia untuk Mudryk

Mudryk tidak tampil dalam pertandingan kompetitif sejak November 2024 setelah diskors sementara menyusul temuan zat terlarang dalam tes doping. Pada Juni 2025, ia dijatuhi hukuman larangan bermain, tetapi berhasil memenangkan banding di Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) bulan lalu.

Melansir ESPN, Alonso mengaku ikut lega melihat sang pemain akhirnya bisa kembali ke lapangan.

"Kami senang untuknya, terutama untuk dia, karena kami tidak dapat memahami apa yang telah dia lalui selama ini dan bagaimana perasaannya saat ini."

Ia menegaskan bahwa seluruh elemen klub siap membantu Mudryk kembali beradaptasi.

"Kami ingin dia merasa menjadi bagian dari tim, karena dia sudah lama tidak merasakannya, dan agar dia mendapat dukungan dari semua orang: dari klub, dari rekan satu tim, dari staf."