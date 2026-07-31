Sikap Real Madrid terhadap Vinícius Jr Membuat Arsenal Mengubah Strategi Transfer

JawaPos.com – Arsenal dikabarkan mengubah rencana transfer mereka setelah perkembangan terbaru mengenai masa depan Vinícius Júnior di Real Madrid.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (30/7), Klub asal London itu sebelumnya disebut menjadikan penyerang asal Brasil tersebut sebagai salah satu target utama pada bursa transfer musim panas.

Namun, perubahan sikap Real Madrid membuat Arsenal memilih mengurangi upaya untuk merekrut sang pemain.

Sebelumnya, Arsenal memantau situasi kontrak Vinícius yang masih berlaku hingga 2027. The Gunners bahkan disebut siap menawarkan paket gaji yang menjadikannya pemain dengan bayaran tertinggi di dalam skuad.

Meski demikian, hingga kini belum ada negosiasi resmi yang dilakukan antara Arsenal dan Real Madrid.

Perubahan strategi Arsenal dipicu oleh sikap tegas Real Madrid yang ingin mempertahankan Vinícius sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang klub. Manajemen Los Blancos dikabarkan telah mempercepat pembahasan perpanjangan kontrak pemain berusia 26 tahun tersebut.

Selain itu, pelatih Jose Mourinho juga disebut menganggap Vinícius sebagai sosok yang tidak tergantikan dalam rencana tim musim depan.