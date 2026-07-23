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Rizky Ahmad Fauzi
Jumat, 24 Juli 2026 | 04.59 WIB

OKX Luncurkan Unified Tokenized Stocks, Trading Saham AS Kini Bisa 24 Jam dari Akun Kripto

Ilustrasi saham Indonesia. (Pinterest)

JawaPos.com – OKX resmi meluncurkan Unified Tokenized Stocks, produk yang memungkinkan pengguna memperdagangkan lebih dari 40 saham dan exchange-traded fund (ETF) Amerika Serikat dalam bentuk token. Melalui layanan ini, investor dapat mengakses saham-saham unggulan seperti Apple, NVIDIA, Tesla, hingga Microsoft selama 24 jam sehari, tujuh hari seminggu, langsung dari akun OKX yang selama ini digunakan untuk bertransaksi aset kripto.

Produk tersebut mulai diperdagangkan pada 15–16 Juli 2026 dan kini tersedia bagi pengguna yang memenuhi syarat di kawasan Asia Tenggara, Asia Timur Laut, CIS, MENA, dan Turki. Sementara itu, layanan tersebut belum tersedia bagi pengguna di Amerika Serikat maupun Uni Eropa.

Melalui Unified Tokenized Stocks, pengguna dapat memperdagangkan eksposur harga berbagai saham teknologi besar seperti Apple (XAAPL), NVIDIA (XNVDA), Tesla (XTSLA), Microsoft (XMSFT), Alphabet (XGOOGL), Amazon (XAMZN), dan Meta (XMETA). Selain itu, tersedia pula produk indeks seperti S&P 500 (XSPY) dan Invesco QQQ (XQQQ).

Seluruh instrumen diperdagangkan menggunakan pasangan stablecoin USDT sehingga pengguna tidak perlu berpindah platform maupun membuka akun investasi baru.

Satu Order Book untuk Setiap Saham

Salah satu pembeda utama Unified Tokenized Stocks dibandingkan produk serupa adalah penggunaan satu order book untuk setiap saham.

Selama ini, sejumlah platform menyediakan pasar yang berbeda untuk setiap versi tokenized dari penerbit yang berbeda atas saham yang sama. Kondisi tersebut menyebabkan likuiditas tersebar di berbagai pasar.

Melalui sistem baru ini, OKX menggabungkan seluruh versi tokenized ke dalam satu aset dan satu order book. Dengan demikian, apabila ada penerbit baru yang bergabung di masa mendatang, likuiditas akan bertambah pada pasar yang sama, bukan membentuk pasar baru yang terpisah.

Pada tahap awal peluncuran, layanan ini didukung oleh xStocks dari Backed Assets. Setiap token didukung penuh dengan rasio 1:1 oleh saham yang disimpan penerbit atas nama pengguna.

Meski demikian, OKX menegaskan bahwa kepemilikan token tersebut tidak berarti memiliki saham perusahaan secara langsung. Pengguna juga tidak memperoleh hak sebagai pemegang saham, termasuk hak suara dalam perusahaan. Produk ini hanya memberikan eksposur terhadap pergerakan harga saham yang mendasarinya.

Trading 24/7 Tanpa Broker

Selain menghadirkan satu order book, Unified Tokenized Stocks juga menawarkan sejumlah kemudahan bagi pengguna.

Perdagangan dapat dilakukan selama 24 jam sehari, termasuk pada akhir pekan. Di luar jam perdagangan bursa Amerika Serikat, harga ditentukan berdasarkan harga penutupan terakhir yang dikombinasikan dengan estimasi nilai wajar pasar. Skema tersebut memungkinkan pengguna tetap merespons perkembangan berita maupun pergerakan pasar tanpa harus menunggu bursa Wall Street kembali dibuka.

Seluruh saham tokenized juga ditempatkan dalam akun yang sama dengan aset kripto pengguna. Artinya, pengguna tidak perlu memindahkan dana ataupun melakukan login ke platform berbeda.

Selain itu, transaksi dapat dilakukan langsung menggunakan USDT yang tersedia di akun OKX tanpa harus membuka rekening broker, melakukan konversi ke dolar Amerika Serikat, maupun menjalani proses verifikasi tambahan.

OKX juga menghadirkan dukungan terhadap fitur Grid Bot dan DCA Bot yang selama ini telah digunakan oleh trader kripto. Kedua fitur tersebut kini dapat diterapkan pada seluruh pasangan saham tokenized yang tersedia.

Editor: Hendra
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