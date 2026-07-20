Ditagih Striker Norwegia Erling Haaland, Wayne Rooney Tepati Janji Mendayung di Sungai Hudson

Wayne Rooney (tengah) menepati janjinya. Ia mengatakan akan mendayung jika Norwegia mampu menyingkirkan Brasil di babak 16 besar. (Dok. Instagram/@bbcfootball)
JawaPos.com - Wayne Rooney menepati janjinya terkait prediksi pertandingan Piala Dunia 2026. Legenda Manchester United dan timnas Inggris mengatakan akan mendayung di Sungai Mersey, Inggris Barat Laut, jika Norwegia mampu menyingkirkan Brasil di babak 16 besar.
Pada kenyataannya, Norwegia berhasil membuat kejutan dengan menyingkirkan Brasil 2-1. Rooney pun memenuhi janjinya dengan ditemani dua rekan sesama pandit Piala Dunia 2026 di BBC Sport, Joe Hart dan Micah Richards.
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Hanya, karena di-mention oleh striker Norwegia Erling Haaland dan BBC Sport sedang ”bermarkas” di New York untuk Piala Dunia, Rooney kemudian memilih Sungai Hudson (di New York) sebagai pengganti Sungai Mersey.
Janji mendayung Rooney terinspirasi dari selebrasi ”Viking Row” yang dilakukan skuad Norwegia bersama para pendukungnya. ”Aku sangat menikmatinya. Semoga Haaland juga menikmatinya,” kata Rooney setelah menuntaskan janji mendayungnya.
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