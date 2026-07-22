Newcastle United Resmi Proses Ganti Logo, Ini Alasan Klub dan Respons Beragam dari Suporter

Logo Newcastle united. (Istimewa)
JawaPos.com - Newcastle United resmi memulai langkah besar dalam sejarah klub dengan menyiapkan perubahan logo untuk pertama kalinya sejak 1988. Meski lambang yang digunakan saat ini masih akan dipakai sepanjang musim 2026/2027, klub telah membuka proses pemilihan desain baru yang melibatkan para suporter.
Keputusan ini muncul setelah manajemen menilai logo lama mulai sulit memenuhi kebutuhan era modern. Menurut pihak klub, desain yang kaya akan detail membuat proses reproduksi menjadi kurang optimal, baik untuk platform digital, siaran televisi, maupun berbagai produk resmi klub.
Namun, Newcastle memastikan perubahan tersebut bukan berarti menghapus identitas yang sudah melekat selama puluhan tahun. Sebaliknya, klub ingin menghadirkan pembaruan yang tetap menghormati sejarah dan nilai-nilai yang dimiliki The Magpies.
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Sebelum melangkah ke tahap pemungutan suara, Newcastle lebih dulu berdiskusi dengan Fan Advisory Board dan menggelar survei yang diikuti sekitar 19.500 anggota serta pemegang tiket musiman. Hasilnya menunjukkan mayoritas pendukung menginginkan perubahan yang tidak terlalu drastis.
Sebanyak 84 persen responden meminta agar logo baru tetap mempertahankan unsur-unsur utama yang selama ini menjadi ciri khas Newcastle United. Beberapa elemen yang dianggap paling penting adalah gambar kastel, dua kuda laut, perisai bergaris hitam-putih, hingga pita yang menghiasi lambang klub.
Masukan tersebut kemudian dijadikan dasar dalam menyusun beberapa alternatif desain yang nantinya akan dipilih para pendukung. Proses pemungutan suara dijadwalkan berlangsung selama dua pekan pada Agustus mendatang.
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Hak memilih diberikan kepada pemegang tiket musiman, anggota resmi klub, serta suporter yang membeli tiket untuk sedikitnya dua pertandingan kandang tim putri Newcastle pada musim lalu. Meski klub berusaha melibatkan basis pendukung, rencana perubahan logo tetap memunculkan beragam respons.
Sebagian suporter merasa perubahan tidak seharusnya dilakukan karena lambang saat ini sudah menjadi bagian penting dari identitas klub. Ada pula yang berharap tersedia pilihan untuk menolak seluruh desain yang diajukan apabila dianggap tidak mewakili sejarah Newcastle.
Di sisi lain, tidak sedikit pendukung yang menilai langkah klub sudah berada di jalur yang tepat. Mereka mengapresiasi keterbukaan Newcastle yang mengajak suporter berdiskusi sebelum mengambil keputusan, berbeda dengan sejumlah klub lain yang mengganti identitas secara sepihak.
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