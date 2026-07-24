Newcastle United Resmi Capai Kesepakatan Rekrut Aladji Bamba, Mahar Transfer Rp 760 Miliar

Newcastle United capai kesepakatan transfer Aladji Bamba dari Monaco senilai Rp760 miliar.
JawaPos.com - Newcastle United tunjukkan keseriusan membangun skuad untuk jangka panjang. Klub berjuluk The Magpies itu dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan AS Monaco untuk mendatangkan gelandang muda Aladji Bamba dengan nilai transfer mencapai 34 juta poundsterling atau sekitar Rp760 miliar, termasuk berbagai bonus.
Pemain berusia 20 tahun tersebut dijadwalkan tiba di Tyneside pada Kamis waktu setempat untuk menjalani tes medis sebelum menandatangani kontrak berdurasi panjang. Jika seluruh proses berjalan lancar, Aladji Bamba akan menjadi rekrutan keempat Newcastle United pada bursa transfer musim panas 2026.
Transfer ini sekaligus menjadi langkah lanjutan Newcastle United setelah melepas Sandro Tonali ke Tottenham Hotspur beberapa pekan lalu. Kehilangan salah satu gelandang andalan membuat klub bergerak cepat mencari sosok baru yang dinilai mampu berkembang dalam beberapa musim ke depan.
Sebelumnya, Newcastle juga telah mengamankan tanda tangan gelandang muda Sean Steur dari Ajax. Klub sempat membidik Johan Manzambi milik Freiburg, namun pemain tersebut akhirnya memilih bergabung dengan Aston Villa.
Meski usianya masih sangat muda, Aladji Bamba sudah mampu menarik perhatian banyak klub Eropa lewat penampilannya bersama Monaco. Dia baru menjalani debut di level senior pada Agustus 2025, tetapi langsung menunjukkan perkembangan yang cukup pesat.
Statistiknya di Ligue 1 musim lalu menjadi bukti kualitas yang dimiliki sang gelandang. Di antara para pemain tengah yang tampil setidaknya 500 menit, Bamba masuk dalam lima besar untuk kategori duel yang dimenangkan dengan rata-rata 9,1 kali per pertandingan.
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Dia juga mencatat rata-rata 3,6 tekel sukses, 1,6 dribel berhasil, dan 1,9 kemenangan duel udara tiap laga. Catatan tersebut menggambarkan karakter permainan Bamba yang agresif, kuat dalam perebutan bola, sekaligus mampu membantu transisi permainan dari bertahan ke menyerang.
Meski begitu, Newcastle memahami bahwa pemain muda asal Prancis itu masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan kerasnya persaingan Premier League. Hingga saat ini, Bamba baru mengoleksi 12 penampilan sebagai starter bersama Monaco di semua kompetisi.
Namun, manajemen Newcastle tampaknya tidak ingin kehilangan kesempatan mendapatkan talenta potensial sebelum nilai pasarnya melonjak lebih tinggi. Strategi ini juga menunjukkan perubahan arah kebijakan transfer klub dibanding musim lalu.
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