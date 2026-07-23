Saingan Andrea Pirlo! Siapkan Anggaran Besar, Federasi Sepak Bola Italia Ingin Pep Guardiola Latih Timnas

Pep Guardiola (Bein Sports)
JawaPos.com - Presiden Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) Giovanni Malago akhirnya mengakui bahwa mereka mendekati Pep Guardiola untuk melatih timnas Italia. Seperti dilansir La Gazzetta dello Sport, Malago menyatakan bahwa FIGC bisa memberikan pengecualian untuk gaji Pep yang tentu tidak murah.
”Pengecualian anggaran telah dibuat menyangkut nama yang begitu dikenal akhir-akhir ini: Pep Guardiola,” kata Malago dalam Vivavoce, sebuah program tentang urusan olahraga dan sosial terkini di Italia.
Menurut Malago, meski mendekati Pep, FIGC juga menyiapkan kandidat lain. Salah satunya Andrea Pirlo. ”Penting dan tepat untuk membuka dialog dan menjaganya tetap hidup, tetapi itu tidak boleh diartikan sebagai kurangnya pertimbangan terhadap kandidat lain,” beber Malago.
Gli Azzurri –sebutan timnas Italia – belum memilih pelatih tetap sejak Gennaro Gattuso mundur setelah kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026. Di sisi lain, Pep meninggalkan Manchester City akhir musim lalu setelah sepuluh musim menangani klub berjuluk The Citizens tersebut.
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya
Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya
Jeritan Puluhan Tenaga Kesehatan PPPK Paruh Waktu di Balai Kota DKI: Gaji Ke-13 Tak Cair
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!