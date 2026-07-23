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Rizka Perdana Putra
Jumat, 24 Juli 2026 | 02.07 WIB

Saingan Andrea Pirlo! Siapkan Anggaran Besar, Federasi Sepak Bola Italia Ingin Pep Guardiola Latih Timnas

Pep Guardiola (Bein Sports) - Image

Pep Guardiola (Bein Sports)

JawaPos.com - Presiden Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) Giovanni Malago akhirnya mengakui bahwa mereka mendekati Pep Guardiola untuk melatih timnas Italia. Seperti dilansir La Gazzetta dello Sport, Malago menyatakan bahwa FIGC bisa memberikan pengecualian untuk gaji Pep yang tentu tidak murah.

”Pengecualian anggaran telah dibuat menyangkut nama yang begitu dikenal akhir-akhir ini: Pep Guardiola,” kata Malago dalam Vivavoce, sebuah program tentang urusan olahraga dan sosial terkini di Italia.

Menurut Malago, meski mendekati Pep, FIGC juga menyiapkan kandidat lain. Salah satunya Andrea Pirlo. ”Penting dan tepat untuk membuka dialog dan menjaganya tetap hidup, tetapi itu tidak boleh diartikan sebagai kurangnya pertimbangan terhadap kandidat lain,” beber Malago.

Gli Azzurri –sebutan timnas Italia – belum memilih pelatih tetap sejak Gennaro Gattuso mundur setelah kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026. Di sisi lain, Pep meninggalkan Manchester City akhir musim lalu setelah sepuluh musim menangani klub berjuluk The Citizens tersebut. 

Editor: Hendra
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