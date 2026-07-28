Jadi Sponsor Perusahaan Taruhan Rusia, Andrea Pirlo Tersingkir dari Daftar Kandidat Pelatih Timnas Italia

JawaPos.com - Andrea Pirlo dipastikan keluar dari bursa calon pelatih anyar Timnas Italia. Mantan gelandang legendaris itu tersingkir akibat polemik politik terkait kerja sama sponsor dengan perusahaan taruhan asal Rusia, Fonbet.

Keputusan itu membuat Paolo Maldini yang sebelumnya merekomendasikan Andrea Pirlo dikabarkan mempertimbangkan untuk mundur dari jabatannya sebagai direktur teknis yang baru diemban selama 16 hari.

Maldini sebelumnya diberi mandat untuk membenahi skuad Azzurri yang tengah terpuruk. Situasi itu terjadi setelah dua pelatih top dunia, Pep Guardiola dan Carlo Ancelotti lebih dulu menolak tawaran untuk melatih timnas Italia.

Timnas Italia terpuruk setelah kalah dari Bosnia dan Herzegovina dalam babak playoff kualifikasi Piala Dunia 2026. Italia yang merupakan juara dunia empat kali, berada di titik terendah setelah gagal lolos di tiga edisi Piala Dunia secara beruntun.

Pirlo sendiri mengonfirmasi pencoretan namanya lewat unggahan di Instagram pada Senin (27/7).

“Demi menghormati lembaga-lembaga federasi dan semua pihak yang terlibat, saya memilih untuk tetap diam hingga saat ini. Namun, setelah mengetahui tadi malam bahwa saya bukan lagi kandidat untuk tim nasional, saya berkewajiban untuk mengklarifikasi beberapa hal,” tulis Pirlo.

Dilansir dari ESPN, kontroversi muncul setelah sejumlah politisi Italia menyoroti kontrak Pirlo sebagai duta Fonbet. Para pejabat menilai posisi pelatih tim nasional tidak seharusnya memiliki keterkaitan dengan pihak yang berseberangan secara politik, khususnya terkait sikap Italia terhadap Ukraina dalam konflik dengan Rusia.

Pirlo pun membantah adanya muatan politik dalam kerja sama itu. Pirlo menjelaskan bahwa kontrak itu berkaitan dengan pekerjaannya di Uni Emirat Arab bersama klub Dubai United dan bersifat murni komersial.