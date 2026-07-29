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Bramasta JP
Rabu, 29 Juli 2026 | 16.29 WIB

Derby Tyne-Wear Memanas di Bursa Transfer, Sunderland Ungguli Newcastle Dalam Perburuan Dayann Methalie

Dayann Methalie, bek muda timnas Prancis U-21. (Getty Images) - Image

Dayann Methalie, bek muda timnas Prancis U-21. (Getty Images)

JawaPos.com - Kembalinya Derby Tyne-Wear di kasta tertinggi Liga Inggris, membuat rivalitas antara Sunderland dan Newcastle United kini merambah dalam perebutan pemain di bursa transfer musim panas ini.

Kali ini The Black Cats berpeluang besar mengungguli The Magpies dalam perburuan bek kiri Toulouse yang dinilai sangat berbakat Dayann Methalie, setelah tim asuhan Regis Le Bris mengambil langkah konkret untuk mendatangkan pemain timnas Prancis U-21 tersebut,

Sunderland telah memulai pembicaraan tahap lanjut dengan Toulouse dan siap membayar sekitar GBP 26 juta untuk mengamankan jasa pemain berusia 20 tahun tersebut,” tulis laporan terbaru TEAMTalk.

Methalie telah mencuat ke pasar jual-beli pemain sebagai salah satu bek sayap muda yang paling diminati di Eropa setelah kembali tampil impresif di Ligue 1, yang memancing minat dari berbagai klub di seluruh benua tersebut.

Sebenarnya Newcastle sudah lama mengagumi bek ini terlebih dahulu, mengingat dia mampu bermain sebagai bek kiri, bek sayap kiri, maupun gelandang kiri. The Magpies sempat berupaya merekrutnya pada bursa transfer Januari, namun rencana tersebut batal karena dia mengalami cedera.

Klub asal Tyneside itu terus memantau perkembangan wonderkid yang lahir di sekitar wilayah The Blandford itu, namun kini Sunderland telah melangkah lebih cepat dibandingkan rival mereka dari wilayah Timur Laut Inggris tersebut.

Sebagaimana yang diungkapkan dalam laporan TEAMtalk, Bayer Leverkusen juga turut dalam perburuan setelah mantan pelatih Toulouse, Carles Martinez Novell yang hijrah ke Jerman tersebut, menetapkan Methalie sebagai target prioritas.

Pelatih asal Spanyol itu berhasrat untuk kembali bekerja sama dengan sang bek, yang mencetak dua gol dan satu asis dalam 28 pertandingan musim lalu, namun langkah cepat Sunderland kini menempatkan mereka di posisi terdepan.

“Kesepakatan pribadi telah tercapai antara Sunderland dan perwakilan Methalie, di mana pemain asal Prancis tersebut terbuka untuk bergabung dengan proyek ambisius Regis Le Bris di Wearside,” lanjut laporan TEAMTalk.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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