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Aprillia JP
Rabu, 29 Juli 2026 | 15.50 WIB

Pulih dari Cedera Panjang, James Madison Antusias Sambut Musim Baru dengan Roberto De Zerbi

Pemain Tottenham Hotspur James Madison. (Instagram @spursofficial) - Image

Pemain Tottenham Hotspur James Madison. (Instagram @spursofficial)

JawaPos.com - Gelandang Tottenham Hotspur James Madison menyambut positif kehadiran pelatih baru Roberto De Zerbi jelang musim baru Premier League. De Zerbi sendiri resmi menangani Spurs sejak Maret 2026 setelah menggantikan pelatih interim Igor Tudor dan berhasil mengamankan posisi Tottenham di Premier League dengan finis di peringkat ke-17.

Dalam keterangannya kepada media pada Selasa (28/7), James Maddison mengungkapkan, De Zerbi memiliki visi yang jelas dalam membangun tim menghadapi musim penuh pertamanya sebagai pelatih Tottenham Hotspur.

“Pelatih sangat jelas. Targetnya ialah menjadi lebih baik, bermain dengan lebih baik, bermain dengan penuh gairah, dan bangga membela klub ini,” ujar James Madison dikutip dari The Independent.

Pemain berusia 29 tahun itu juga menekankan pentingnya para pemain untuk beradaptasi dengan pendekatan baru yang diterapkan sang pelatih. “Jika kami mengikuti gaya dan prinsipnya, serta fokus pada target jangka pendek untuk terus berkembang dan menerapkan cara bermainnya, maka target jangka panjang akan tercapai dengan sendirinya,” tambah James Madison.

Madison juga mengungkapkan antusiasmenya bekerja di bawah arahan De Zerbi yang dikenal mengusung pendekatan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. “Kami masih mempelajari cara bermain yang ia inginkan. Sebagai pemain, dia adalah pelatih yang ingin Anda bela karena sangat mencintai permainan dengan bola. Dia (gaya bermainnya) sangat menyerang dan saya sangat antusias,” jelas dia.

Musim lalu, Madison sempat mengalami cedera ligamen anterior (ACL) pada lutut yang membuatnya absen cukup lama sebelum akhirnya kembali tampil pada pekan-pekan terakhir kompetisi. Maddison pun menegaskan fokus utamanya saat ini ialah membangun momentum bersama tim menjelang laga pembuka Premier League melawan Brentford pada 22 Agustus.

Tottenham Hotspur telah memulai tur pramusim mereka dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 2-0 atas Auckland FC di Selandia Baru pada Minggu (26/7). Selanjutnya, Spurs dijadwalkan menghadapi Sydney FC pada Rabu (29/7), sebelum melakoni laga melawan Chelsea di Sydney pada Sabtu (1/8) sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim baru 2026/2027.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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