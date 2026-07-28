Chelsea dan AC Milan akan Bawa Pemain Bintang ke SUGBK, Enzo Fernandez Bakal Datang? 

JawaPos.com - Dua klub raksasa Eropa, Chelsea dan AC Milan, akan menjalani laga uji coba pramusim di Indonesia. Nine Sport selaku promotor memastikan kedua klub anyar tersebut membawa pemain bintangnya dalam agenda tur pramusim tersebut.

Sesuai jadwal, duel Chelsea vs AC Milan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Sabtu (8/8/2026) mendatang. Pertandingan dua klub juara Liga Champions itu tentu akan menjadi laga yang dinanti-nanti pencinta kedua kesebelasan di Tanah Air.

Pasalnya, Chelsea dan AC Milan memiliki basis penggemar yang besar di Indonesia. Ditambah, kedua kesebelasan diperkuat pemain bertabur bintang. Nama-nama beken seperti Cole Palmer, Joao Pedro, Reece James, Luka Modric, Matteo Gabbia, hingga Rafael Leao diharapkan akan datang menghibur ribuan pasang mata penonton di SUGBK.

CEO Nine Sport, Arif Putra Wicaksono, pun memastikan bahwa kedua tim akan datang dengan pemain-pemain bintangnya. Pasalnya, itu menjadi kesepakatan yang tertera dalam kontrak.

“Nine Sport selalu masukkan dalam kontrak adalah Best Player Available untuk hadir dimainkan karena itu bisnis kita. Jadi yang kita jual adalah produk atau bintang-bintangnya, kita selalu pastikan itu terjadi,” kata Arif dalam konferensi pers, Selasa (28/7/2026).

Nama Enzo Fernandez sendiri menjadi sorotan, mengingat ia merupakan pemain Argentina yang baru saja tampil di final Piala Dunia 2026. Arif menjelaskan bahwa FIFA mengatur aturan libur bagi pemain yang tampil hingga babak final, dengan minimal 21 hari. Tapi kata dia, pihaknya sudah berdiskusi dengan manajemen Chelsea soal peluang Enzo hadir ke Indonesia.

“Tapi ya pasti setuju karena Piala Dunia baru saja selesai, mungkin di sini satu catatan, Enzo kalau dihitung dari peraturan FIFA itu baru tanggal 9 dia baru bisa. Tapi kemarin ada pembicaraan dengan manajemen Chelsea karena dua-duanya juga pelatihnya pelatih baru, apalagi Enzo statusnya kapten, ada kemungkinan dia datang,” ujarnya.