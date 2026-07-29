Chelsea Incar Danny Welbeck dari Brighton, Xabi Alonso Fokus Bangun Mental Juara The Blues

Chelsea incar Danny Welbeck dari Brighton. (GLYN KIRK/AFP)
JawaPos.com - Chelsea kembali menjadi sorotan pada bursa transfer musim panas 2026. Kali ini, klub asal London tersebut dikabarkan tengah menjalin komunikasi dengan Brighton & Hove Albion untuk mendatangkan penyerang senior Danny Welbeck.
Kabar ini cukup mengejutkan mengingat Chelsea dalam beberapa musim terakhir lebih identik dengan perekrutan pemain muda yang diproyeksikan untuk jangka panjang. Namun, pelatih baru Xabi Alonso disebut memiliki pandangan berbeda dalam menyusun komposisi skuadnya.
Pelatih asal Spanyol itu dikabarkan ingin menambah sosok berpengalaman yang mampu memberikan pengaruh positif di ruang ganti sekaligus membantu meningkatkan mentalitas tim saat menghadapi persaingan ketat di Premier League.
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Danny Welbeck dinilai sebagai salah satu pemain yang memenuhi kriteria tersebut. Meski telah berusia 35 tahun, performanya bersama Brighton pada musim 2025/2026 masih terbilang konsisten.
Sepanjang musim lalu, mantan penyerang Manchester United dan Arsenal itu mencetak 13 gol dari 37 penampilan di berbagai ajang. Catatan tersebut bahkan membuat namanya sempat kembali masuk dalam pembicaraan sebagai kandidat untuk memperkuat Timnas Inggris.
Apabila transfer ini terealisasi, Welbeck akan menjadi salah satu rekrutan paling berpengalaman yang didatangkan Chelsea dalam beberapa tahun terakhir. Sebenarnya, lini depan The Blues saat ini sudah dihuni sejumlah nama. Liam Delap, Joao Pedro, dan Marc Guiu ikut dibawa dalam tur pramusim Chelsea ke Australia dan Asia.
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Selain itu, Emmanuel Emegha juga telah bergabung dari Strasbourg pada bursa transfer kali ini. Sementara itu, Nicolas Jackson masih menjadi bagian dari skuad meski masa depannya belum sepenuhnya aman.
Penyerang asal Senegal tersebut dikabarkan masuk radar Aston Villa, sedangkan Chelsea disebut hanya akan melepasnya jika ada tawaran yang mencapai 65 juta poundsterling. Di tengah banyaknya pilihan di lini depan, keinginan Chelsea merekrut Welbeck menunjukkan bahwa kebutuhan tim bukan hanya soal kualitas di lapangan.
Kehadiran pemain senior dianggap penting untuk membimbing para pemain muda yang kini mendominasi skuad. Sebelumnya, Chelsea juga sempat mencoba mendatangkan Granit Xhaka. Gelandang asal Swiss itu merupakan salah satu pemain yang pernah bekerja sama dengan Xabi Alonso saat membawa Bayer Leverkusen meraih gelar Bundesliga.
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