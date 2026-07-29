Wonderkid 16 Tahun Cavan Sullivan Kenakan Sepatu Bola Cetak 3D, Buka Era Baru Teknologi Sepak Bola

JawaPos.com - Dunia sepak bola kembali disuguhkan inovasi baru yang berpotensi mengubah masa depan perlengkapan pemain. Wonderkid asal Amerika Serikat Cavan Sullivan resmi menjadi pesepak bola pertama di dunia yang mengenakan sepatu bola hasil teknologi cetak 3D atau 3D printing dari Adidas.

Pemain berusia 16 tahun itu memang sudah dikenal sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di Amerika Serikat. Kini, namanya kembali mencuri perhatian setelah dipercaya menjadi wajah pertama yang mencoba teknologi terbaru Adidas untuk sepatu sepak bola.

Berbeda dengan sepatu pada umumnya, model yang dikenakan Cavan Sullivan dibuat secara khusus berdasarkan bentuk kaki sang pemain. Melalui proses pemindaian dan teknologi cetak 3D, Adidas mampu menghasilkan sepatu dengan ukuran yang sangat presisi sehingga memberikan kenyamanan, kestabilan, dan dukungan maksimal saat digunakan di lapangan.

Teknologi ini diyakini dapat membantu pemain bergerak lebih natural karena setiap detail sepatu disesuaikan dengan karakteristik kaki pemakainya. Pendekatan tersebut menjadi langkah baru dalam pengembangan perlengkapan olahraga yang semakin mengutamakan kebutuhan individu setiap atlet.

Tak hanya menghadirkan teknologi mutakhir, sepatu yang dipakai Cavan juga memiliki sentuhan personal. Dia menambahkan tiga bendera, yakni Bangladesh, Jerman, dan Amerika Serikat, pada desain sepatunya.

Ketiga bendera tersebut melambangkan latar belakang keluarganya yang berasal dari tiga negara berbeda. Detail itu menjadi bentuk penghormatan terhadap warisan budaya yang dimilikinya sekaligus menunjukkan identitasnya di atas lapangan.

Keputusan Adidas menghadirkan sepatu hasil cetak 3D untuk Cavan Sullivan dinilai sebagai awal dari babak baru dalam perkembangan industri perlengkapan sepak bola. Jika sebelumnya teknologi serupa lebih banyak digunakan pada sepatu lari atau olahraga lainnya, kini inovasi tersebut mulai diterapkan langsung dalam sepak bola profesional.

Banyak pihak meyakini teknologi ini dapat berkembang lebih luas di masa mendatang. Bukan tidak mungkin, setiap pemain nantinya akan memiliki sepatu yang benar-benar dibuat sesuai bentuk kaki masing-masing sehingga mampu meningkatkan kenyamanan sekaligus performa saat bertanding.