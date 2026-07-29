Joan Laporta Absen dari Tur Pramusim Barcelona, Jalani Pemulihan Usai Operasi Jantung 

Joan Laporta tidak ikut tur pramusim Barcelona usai jalani perawatan jantung. (@jlaportaoficial/Instagram).
JawaPos.com - Presiden Barcelona Joan Laporta mengungkapkan bahwa dirinya tengah menjalani pemulihan setelah mengalami gangguan jantung yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Pria berusia 64 tahun itu sebelumnya dijadwalkan terbang ke Inggris untuk mengikuti rangkaian pramusim klub, tetapi rencana itu terpaksa dibatalkan setelah terdeteksi aritmia.
Laporta menjalani tindakan medis di sebuah rumah sakit di kota Barcelona, Catalonia, pada Selasa (28/7). Laporta memastikan bahwa operasi itu berjalan sukses dan berhasil mengembalikan irama jantungnya ke kondisi normal. “Semua berjalan dengan baik. Aritmia saya telah teratasi. Jantung saya kembali berdetak secara normal,” tulis Laporta lewat Instagram resminya.
Dalam pernyataannya, Laporta juga menyampaikan apresiasi kepada tim medis yang menanganinya. Sebelumnya, Laporta diketahui sempat berada di Amerika Serikat pada awal bulan Juli untuk menyaksikan sejumlah pertandingan Piala Dunia 2026, termasuk partai final yang berlangsung di New Jersey. Namun, setelah menjalani prosedur medis, Laporta kini disarankan untuk tidak melakukan perjalanan jauh dan fokus pada proses pemulihan.
Akibat kondisi tersebut, Laporta dipastikan absen dalam agenda pramusim Barcelona di Inggris. Dilansir dari ESPN, saat ini skuad Blaugrana tengah menjalani pemusatan latihan di St. George’s Park dan dijadwalkan menghadapi Birmingham City dalam laga uji coba pada sabtu (1/8).
Joan Laporta sendiri saat ini tengah menjalani periode keduanya sebagai Presiden Barcelona. Laporta sebelumnya memimpin klub pada periode 2003 hingga 2010 lalu kembali terpilih pada 2021. Pada awal tahun ini, Laporta kembali memenangkan pemilihan dan memperpanjang masa jabatannya hingga 2031.
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya