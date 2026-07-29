Joan Laporta Absen dari Tur Pramusim Barcelona, Jalani Pemulihan Usai Operasi Jantung 

JawaPos.com - Presiden Barcelona Joan Laporta mengungkapkan bahwa dirinya tengah menjalani pemulihan setelah mengalami gangguan jantung yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Pria berusia 64 tahun itu sebelumnya dijadwalkan terbang ke Inggris untuk mengikuti rangkaian pramusim klub, tetapi rencana itu terpaksa dibatalkan setelah terdeteksi aritmia.

Laporta menjalani tindakan medis di sebuah rumah sakit di kota Barcelona, Catalonia, pada Selasa (28/7). Laporta memastikan bahwa operasi itu berjalan sukses dan berhasil mengembalikan irama jantungnya ke kondisi normal. “Semua berjalan dengan baik. Aritmia saya telah teratasi. Jantung saya kembali berdetak secara normal,” tulis Laporta lewat Instagram resminya.

Dalam pernyataannya, Laporta juga menyampaikan apresiasi kepada tim medis yang menanganinya. Sebelumnya, Laporta diketahui sempat berada di Amerika Serikat pada awal bulan Juli untuk menyaksikan sejumlah pertandingan Piala Dunia 2026, termasuk partai final yang berlangsung di New Jersey. Namun, setelah menjalani prosedur medis, Laporta kini disarankan untuk tidak melakukan perjalanan jauh dan fokus pada proses pemulihan.

Akibat kondisi tersebut, Laporta dipastikan absen dalam agenda pramusim Barcelona di Inggris. Dilansir dari ESPN, saat ini skuad Blaugrana tengah menjalani pemusatan latihan di St. George’s Park dan dijadwalkan menghadapi Birmingham City dalam laga uji coba pada sabtu (1/8).

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