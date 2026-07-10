8 Pemain Barcelona Jadi Tumpuan Spanyol! Joan Laporta Dikabarkan Nonton Langsung Lawan Belgia di Piala Dunia 2026

Presiden Barcelona Joan Laporta berencana memberikan dukungan langsung kepada delapan pemain Barcelona yang memperkuat Spanyol jika La Roja lolos ke semifinal Piala Dunia 2026. (Barcelona)
JawaPos.com — Spanyol tinggal selangkah lagi menuju semifinal Piala Dunia 2026. Jika mampu mengalahkan Belgia pada laga perempat final di Amerika Serikat, Presiden Barcelona Joan Laporta siap datang langsung untuk memberikan dukungan kepada delapan pemain Barcelona yang menjadi bagian penting skuad La Roja.
Rencana tersebut menunjukkan besarnya perhatian Barcelona terhadap para pemainnya yang tengah berjuang membawa Spanyol meraih gelar juara dunia.
Apabila lolos, Spanyol akan melanjutkan perjuangan di semifinal yang digelar di Dallas menghadapi pemenang laga Prancis melawan Maroko.
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Keinginan Joan Laporta bertolak ke Amerika Serikat tidak lepas dari dominasi pemain Barcelona di skuad asuhan Luis de la Fuente.
Klub asal Catalunya itu menjadi penyumbang pemain terbanyak bagi Spanyol yang masih bertahan di Piala Dunia 2026.
Tercatat ada delapan pemain Barcelona yang masuk skuad La Roja, yakni Joan Garcia, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Lamine Yamal, dan Ferran Torres.
Kehadiran Laporta diharapkan menjadi suntikan semangat bagi mereka dalam upaya mengamankan tiket ke final.
Perjalanan Spanyol menuju babak delapan besar juga berlangsung impresif.
Setelah mengatasi Austria dengan meyakinkan, La Roja menyingkirkan Portugal melalui kemenangan 1-0 berkat gol dramatis Mikel Merino pada masa tambahan waktu.
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Meski Barcelona memiliki delapan wakil, tidak semuanya memperoleh kesempatan tampil secara reguler. Joan Garcia dan Eric Garcia belum mencatatkan menit bermain sepanjang turnamen.
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