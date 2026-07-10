Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 10 Juli 2026 | 14.33 WIB

8 Pemain Barcelona Jadi Tumpuan Spanyol! Joan Laporta Dikabarkan Nonton Langsung Lawan Belgia di Piala Dunia 2026

Presiden Barcelona Joan Laporta berencana memberikan dukungan langsung kepada delapan pemain Barcelona yang memperkuat Spanyol jika La Roja lolos ke semifinal Piala Dunia 2026. (Barcelona) - Image

Presiden Barcelona Joan Laporta berencana memberikan dukungan langsung kepada delapan pemain Barcelona yang memperkuat Spanyol jika La Roja lolos ke semifinal Piala Dunia 2026. (Barcelona)

 JawaPos.com — Spanyol tinggal selangkah lagi menuju semifinal Piala Dunia 2026. Jika mampu mengalahkan Belgia pada laga perempat final di Amerika Serikat, Presiden Barcelona Joan Laporta siap datang langsung untuk memberikan dukungan kepada delapan pemain Barcelona yang menjadi bagian penting skuad La Roja.

Rencana tersebut menunjukkan besarnya perhatian Barcelona terhadap para pemainnya yang tengah berjuang membawa Spanyol meraih gelar juara dunia.

Apabila lolos, Spanyol akan melanjutkan perjuangan di semifinal yang digelar di Dallas menghadapi pemenang laga Prancis melawan Maroko.

Delapan Pemain Barcelona Jadi Tulang Punggung Spanyol

Keinginan Joan Laporta bertolak ke Amerika Serikat tidak lepas dari dominasi pemain Barcelona di skuad asuhan Luis de la Fuente.

Klub asal Catalunya itu menjadi penyumbang pemain terbanyak bagi Spanyol yang masih bertahan di Piala Dunia 2026.

Tercatat ada delapan pemain Barcelona yang masuk skuad La Roja, yakni Joan Garcia, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Lamine Yamal, dan Ferran Torres.

Kehadiran Laporta diharapkan menjadi suntikan semangat bagi mereka dalam upaya mengamankan tiket ke final.

Perjalanan Spanyol menuju babak delapan besar juga berlangsung impresif.

Setelah mengatasi Austria dengan meyakinkan, La Roja menyingkirkan Portugal melalui kemenangan 1-0 berkat gol dramatis Mikel Merino pada masa tambahan waktu.

Tak Semua Pemain Mendapat Kesempatan Bermain

Meski Barcelona memiliki delapan wakil, tidak semuanya memperoleh kesempatan tampil secara reguler. Joan Garcia dan Eric Garcia belum mencatatkan menit bermain sepanjang turnamen.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Presiden Barcelona ​​Joan Laporta Tegaskan Belum Menyerah Kejar Julian Alvarez - Image
Sepak Bola Dunia

Presiden Barcelona ​​Joan Laporta Tegaskan Belum Menyerah Kejar Julian Alvarez

Kamis, 2 Juli 2026 | 16.46 WIB

Cerita Laporta Memilih Hansi Flick, Berawal dari Nasihat Ralf Rangnick Sebelum Jadi Presiden Barcelona - Image
Sepak Bola Dunia

Cerita Laporta Memilih Hansi Flick, Berawal dari Nasihat Ralf Rangnick Sebelum Jadi Presiden Barcelona

Selasa, 30 Juni 2026 | 21.49 WIB

Joan Laporta Buka Suara Soal Transfer Anthony Gordon ke Barcelona - Image
Sepak Bola Dunia

Joan Laporta Buka Suara Soal Transfer Anthony Gordon ke Barcelona

Jumat, 29 Mei 2026 | 01.48 WIB

Terpopuler

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit - Image
1

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

2

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

3

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

4

Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia

5

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

6

10 Besar Penjualan Mobil Juni 2026: BYD Comeback jadi Merek Tiongkok Terlaris Kalahkan Jaecoo

7

Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil

8

Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!

9

Viral dr. Anggi Aprilyani Masuk Gereja, Tuai Tudingan Penistaan Agama

10

Gosip Perselingkuhan Lionel Messi Memanas, Sang Istri Tanggapi Rumor Skandal Suami dengan Jurnalis Argentina

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore