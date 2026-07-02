Presiden Barcelona ​​Joan Laporta Tegaskan Belum Menyerah Kejar Julian Alvarez

JawaPos.com – Presiden Barcelona, ​​Joan Laporta mengonfirmasi bahwa juara bertahan Liga Spanyol ini telah mengajukan penawaran resmi untuk penyerang Atletico Madrid, Julian Alvarez serta menegaskan tawarannya tersebut masih terus berlaku untuk pemain yang ingin hengkang itu.

Alvarez yang membuat gempar sepak bola dunia setelah pekan lalu menyatakan ingin meninggalkan Atletico pada musim panas ini, di mana Barca, Real Madrid, Arsenal, dan Paris Saint-Germain langsung menunjukkan minat terhadap pemain internasional Argentina tersebut.

ESPN pertama kali melaporkan sejak April lalu bahwa Blaugrana tertarik memboyong Alvarez untuk menggantikan Robert Lewandowski yang sudah dipastikan hengkang untuk menjadi tumpuan nomor 9 utama di Catalunya.

Meski tawarannya ditolak dengan tegas, Laporta mengungkapkan bahwa dari kubu Barca telah mengajukan tawaran untuk mantan pemain Manchester City tersebut dengan nilai yang diperkirakan melebihi EUR 100 juta dan masih berlaku hingga sekarang.

"Deco (sebagai direktur olahraga Barcelona) sudah mengajukan tawaran dengan nilai tertentu untuk (Alvarez), yang memang ingin bergabung dengan kami sejak ia masih berseragam City," buka Laporta.

"Saya berbicara dengan (petinggi Atletico, Miguel Angel) Gil Marin. Dia menyatakan secara tegas bahwa mereka tidak berencana melepas sang pemain, namun tawaran kami bersifat serius dan kami tetap pada pendirian kami.

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"Tawaran itu masih berlaku dan kesepakatan masih bisa tercapai, tetapi tawaran tersebut tidak terbuka tanpa batas waktu. Atletico memang menolak karena mereka belum memiliki penggantinya. Jika mereka mendapatkan pengganti, kita lihat saja nanti," jelasnya dengan percaya diri.

Petinggi klub berusia 64 tahun tersebut sekaligus menegaskan bahwa Barca tidak terlibat dalam pernyataan Alvarez mengenai keinginannya untuk hengkang, serta bersikeras bahwa klub asal Catalunya itu telah bertindak dengan cara yang semestinya dalam saga transfer ini.