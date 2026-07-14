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Risma Azzah Fatin
Selasa, 14 Juli 2026 | 23.53 WIB

Paolo Maldini Resmi Ditunjuk sebagai Direktur Teknik FIGC untuk Pimpin Kebangkitan Sepak Bola Italia hingga 2030

Paulo Maldini (Bein Sports) - Image

Paulo Maldini (Bein Sports)

JawaPos.com – Paolo Maldini resmi ditunjuk sebagai direktur teknik baru Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) dengan kontrak berdurasi empat tahun.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (13/7), Penunjukan legenda sepak bola Italia tersebut menjadi bagian dari upaya FIGC membangun kembali kekuatan tim nasional setelah gagal lolos ke Piala Dunia. Maldini akan mengemban tugas hingga berakhirnya Piala Dunia 2030.

Presiden FIGC, Giovanni Malagò, menyebut Maldini sebagai sosok yang tepat untuk memimpin sektor teknik federasi. Menurutnya, pengalaman dan rekam jejak Maldini akan berperan penting dalam pengembangan seluruh jenjang tim nasional, mulai dari kelompok usia hingga tim senior.

Dalam menjalankan tugasnya, Maldini juga akan didampingi mantan rekan setimnya di AC Milan, Leonardo, sebagai penasihat.

Sebelum bergabung dengan FIGC, Maldini pernah menjabat sebagai direktur teknik AC Milan pada periode 2019 hingga 2023. Ia juga memiliki pengalaman sebagai direktur olahraga setelah mengakhiri karier gemilangnya sebagai pemain bersama Rossoneri.

Pengalaman tersebut menjadi salah satu alasan utama FIGC mempercayakan posisi strategis itu kepadanya.

Sebagai mantan pemain, Maldini merupakan salah satu legenda terbesar sepak bola Italia dengan catatan 126 penampilan bersama Tim Nasional Italia. Ia turut membawa Azzurri menjadi finalis Piala Dunia 1994 dan Kejuaraan Eropa 2000 selama karier internasionalnya.

Salah satu tugas awal Maldini sebagai direktur teknik adalah menentukan pelatih kepala baru Tim Nasional Italia untuk melanjutkan proyek pembenahan federasi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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