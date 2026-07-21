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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 21 Juli 2026 | 13.29 WIB

Pep Guardiola Dikabarkan Masuk Radar Timnas Italia, Sudah Bertemu Paolo Maldini Bahas Proyek Baru

Pep Guardiola dikabarkan masuk radar untuk melatih timnas Italia. (@ManCity/X) - Image

Pep Guardiola dikabarkan masuk radar untuk melatih timnas Italia. (@ManCity/X)

JawaPos.com - Masa depan Pep Guardiola setelah meninggalkan Manchester City mulai menjadi perbincangan. Meski sebelumnya mengaku ingin beristirahat dari dunia kepelatihan, pelatih asal Spanyol itu kini dikabarkan masuk dalam daftar kandidat kuat pelatih baru Timnas Italia.

Laporan Sky Sport Italia menyebut Pep Guardiola telah menggelar pertemuan dengan Direktur Teknik Timnas Italia Paolo Maldini bersama penasihatnya Leonardo, di Barcelona. Pertemuan tersebut berlangsung selama beberapa hari dan membahas proyek jangka panjang yang tengah disiapkan Federasi Sepak Bola Italia (FIGC).

Kabar ini langsung memunculkan spekulasi bahwa Pep Guardiola mulai membuka peluang untuk kembali ke dunia kepelatihan, meski belum lama meninggalkan Manchester City. Guardiola resmi mengakhiri kebersamaan dengan The Citizens pada Mei 2026. Selama hampir sepuluh tahun berada di Etihad Stadium, dia sukses membangun salah satu era terbaik dalam sejarah klub.

Deretan trofi berhasil dipersembahkan, mulai dari enam gelar Liga Inggris, tiga Piala FA, lima Piala Liga Inggris, hingga trofi Liga Champions 2023. Prestasi tersebut semakin mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu pelatih terbaik dalam sejarah sepak bola modern.

Usai memutuskan hengkang dari Manchester City, Guardiola sempat menegaskan bahwa dirinya membutuhkan waktu untuk beristirahat. Menurut dia, tekanan untuk terus bersaing memperebutkan gelar membuat energi dan motivasinya terkuras.

Karena itu, kabar adanya komunikasi dengan FIGC menjadi perhatian banyak pihak. Meski belum ada kesepakatan ataupun keputusan resmi, Italia disebut serius menjadikan Guardiola sebagai sosok yang tepat untuk memulai era baru Gli Azzurri.

Timnas Italia memang sedang mencari pelatih baru setelah Gennaro Gattuso memutuskan mundur pada April 2026. Pengunduran diri itu terjadi setelah Italia kembali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia, menjadi kegagalan ketiga secara beruntun bagi juara dunia empat kali tersebut.

Situasi tersebut membuat FIGC bergerak cepat mencari figur yang dinilai mampu mengembalikan kejayaan Italia di level internasional. Selain Guardiola, beberapa nama lain juga masuk dalam daftar kandidat.

Andrea Pirlo dan Roberto Mancini disebut masih menjadi opsi. Mancini bukan sosok asing karena pernah membawa Italia menjuarai Euro 2020 sebelum meninggalkan jabatannya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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