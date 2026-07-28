Voila! Zidane Resmi Jadi Pelatih Prancis, Gantikan Deschamps

Zinedine Zidane telah resmi diumumkan oleh Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) menjadi pelatih baru Les Bleus menggantikan Didier Deschamps. (Instagram/@zidane)
JawaPos.com - Zinedine Zidane resmi diumumkan sebagai pelatih anyar Timnas Prancis oleh federasi sepak bola Prancis (FFF) untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Didier Deschamps.
Dilansir dari unggahan resmi akun media sosial FFF, Selasa, Zidane diberikan kontrak dengan durasi empat tahun atau hingga musim panas 2030.
Selanjutnya Zidane akan diproyeksikan untuk membawa Les Blues melaju ke putaran final Euro 2028 dan Piala Dunia 2030 dengan harapan mampu mencapai hasil maksimal pada dua turnamen mayor tersebut.
Resminya Zidane menjadi pelatih kepala Timnas Prancis sudah diprediksi oleh banyak pihak sebelumnya karena mantan pemain Real Madrid tersebut dinilai merupakan pengganti paling cocok dari Deschamps yang memutuskan untuk pergi setelah membawa Kylian Mbappe menempati peringkat keempat Piala Dunia 2026.
Pelatih yang kini berusia 54 tahun tersebut mengawali karier kepelatihannya di tim junior Real Madrid sejak 2012 dan selanjutnya dipercayakan memegang tim utama pada 2016.
Zidane mengambil alih posisi pelatih kepala Real Madrid pada 4 Januari 2016 hingga 30 Juni 2018 dan berhasil mempersembahkan tiga gelar Liga Champions, satu Liga Spanyol, dua Piala Super UEFA dan dua Piala Dunia Antarklub FIFA.
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