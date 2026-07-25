Federasi Sepak Bola Prancis Bersiap Umumkan Pelatih Baru dengan Zinedine Zidane sebagai Kandidat Terkuat

JawaPos.com – Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) memastikan akan mengumumkan pelatih baru tim nasional dalam konferensi pers yang dijadwalkan berlangsung pada 28 Juli.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (25/7), Pengumuman tersebut menandai dimulainya era baru bagi Les Bleus setelah berakhirnya kepemimpinan Didier Deschamps. Zinedine Zidane menjadi sosok yang paling difavoritkan untuk mengisi posisi pelatih kepala tim nasional Prancis.

Didier Deschamps memutuskan mengundurkan diri setelah berakhirnya perjalanan Prancis di Piala Dunia 2026. Selama menangani tim sejak 2012, Deschamps berhasil mempersembahkan gelar Piala Dunia 2018 serta membawa Prancis mencapai final Euro 2016 dan Piala Dunia 2022. Ia juga mengantarkan Les Bleus menembus semifinal Euro 2024 dan semifinal Piala Dunia 2026 sebelum dikalahkan Spanyol.

Nama Zinedine Zidane terus dikaitkan sebagai penerus Deschamps sejak beberapa tahun terakhir. Mantan pelatih Real Madrid itu belum kembali melatih sejak mengakhiri periode keduanya bersama klub Spanyol tersebut pada 2021.

Rekam jejak Zidane sebagai pelatih mencakup dua gelar LaLiga dan tiga trofi Liga Champions yang memperkuat peluangnya menangani tim nasional Prancis.

Selama memimpin Prancis, Deschamps mencatatkan 185 pertandingan dengan raihan 120 kemenangan. Catatan tersebut menjadikannya pelatih dengan jumlah pertandingan internasional terbanyak kedua setelah Joachim Löw yang memimpin Jerman dalam 187 pertandingan.

Prestasi dan konsistensinya menjadikan Deschamps sebagai salah satu pelatih tersukses dalam sejarah sepak bola Prancis.