Jose Mourinho Ingin Raul Asencio Tinggalkan Real Madrid, Masa Depannya di Bernabeu Terancam

JawaPos.com - Masa depan Raul Asencio bersama Real Madrid tampaknya semakin mendekati ujung jalan. Bek tengah berusia 23 tahun itu dikabarkan tidak lagi masuk dalam rencana pelatih baru Jose Mourinho.
Situasi tersebut membuat peluang Asencio bertahan di Santiago Bernabeu semakin kecil, meski sang pemain disebut masih ingin memperjuangkan tempatnya di skuad utama.
Sejak beberapa pekan terakhir, nama Asencio memang terus dikaitkan dengan potensi hengkang. Persaingan di lini belakang Los Blancos semakin ketat setelah kedatangan Ibrahima Konate dan keputusan klub memperpanjang kontrak Antonio Rudiger.
Belum lagi Real Madrid masih memiliki Dean Huijsen yang terus berkembang serta Eder Militao yang tengah menjalani pemulihan cedera. Kondisi itu membuat posisi Asencio semakin sulit.
Melansir Get Football News, menurut laporan jurnalis Real Madrid, Sergio Valentin, Mourinho telah berbicara langsung dengan Asencio mengenai masa depannya.
"Jose Mourinho telah berbicara dengan Raul Asencio. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak mengandalkannya. Klub dan Jorge Mendes sedang berupaya mencari jalan keluar yang sesuai untuknya karena Asencio ingin tetap tinggal."
Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa keputusan sang pelatih sudah bulat. Kini Real Madrid bersama agen Jorge Mendes disebut tengah mencari solusi terbaik agar semua pihak mendapatkan jalan keluar yang menguntungkan.
Meski mendapat sinyal untuk hengkang, Asencio kabarnya belum menyerah.
Sang bek masih memiliki keinginan untuk bertahan di Real Madrid dan bersaing memperebutkan menit bermain di bawah kepemimpinan Mourinho. Namun, dengan padatnya persaingan di sektor bek tengah, peluang tersebut tampak semakin kecil.
Alasan lain di balik keputusan Mourinho adalah rencananya memperkuat lini belakang sebelum bursa transfer musim panas ditutup.
Pelatih asal Portugal itu dikabarkan masih menginginkan satu tambahan pemain bertahan untuk melengkapi skuadnya menghadapi musim baru.
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