Nomor Punggung Potensial Yan Diomande di Real Madrid, Mana yang Paling Cocok?

JawaPos.com - Karier Yan Diomande berkembang begitu cepat dalam waktu singkat. Pada Maret 2025, pemain sayap asal Pantai Gading itu menjalani debut profesional bersama Leganes saat menghadapi Real Madrid di Santiago Bernabeu.

Hanya sekitar satu tahun berselang, namanya kini masuk dalam daftar talenta muda paling diburu Eropa setelah tampil gemilang bersama RB Leipzig.

Performa impresif di Bundesliga membuat nilai pasarnya melonjak drastis dan menjadikannya salah satu target utama Real Madrid pada bursa transfer musim panas.

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Jika transfer tersebut benar-benar terwujud, Diomande diperkirakan akan menjadi salah satu wajah baru Los Blancos yang paling menarik perhatian para pendukung. Selain kualitas di lapangan, nomor punggung yang akan dikenakannya pun mulai menjadi bahan perbincangan.

Nomor Favorit Sulit Digunakan Sepanjang karier profesionalnya, Diomande belum memiliki nomor yang benar-benar identik dengannya.

Saat membela RB Leipzig, ia mengenakan nomor 49. Bersama tim nasional Pantai Gading, pemain berusia 19 tahun itu lebih sering memakai nomor 11, termasuk ketika tampil di Piala Dunia 2026. Sebelumnya ia juga sempat menggunakan nomor 9 dan 26.

Sementara saat masih memperkuat Leganés, Diomande mengenakan nomor 30. Masalahnya, seluruh nomor tersebut sulit digunakan di Real Madrid.

Nomor 11 saat ini masih menjadi milik Rodrygo, sedangkan nomor 9 telah dipakai Endrick setelah Kylian Mbappé beralih menggunakan nomor 10. Adapun nomor 30 dan 49 tidak dapat dipakai karena regulasi La Liga mewajibkan pemain tim utama menggunakan nomor punggung 1 hingga 25.

Tiga Nomor yang Paling Berpeluang Melansir Sports Illustrated, dengan kondisi skuad saat ini, ada tiga nomor yang paling mungkin tersedia untuk Diomande, yakni 19, 20, dan 25.

Ketiganya masih kosong dan bisa langsung digunakan apabila sang pemain resmi diperkenalkan sebagai bagian dari skuad utama.

Secara teori memang masih ada nomor 2 dan 4 yang belum memiliki pemilik. Namun, kedua nomor tersebut identik dengan pemain bertahan sehingga sangat kecil kemungkinannya dipilih oleh seorang pemain sayap.