Usai Piala Dunia 2026, Ini 5 Kandidat Terkuat Pemenang Ballon d'Or dari Messi hingga Lamine Yamal

Lima nama kandidat terkuat Ballon d'Or 2026, Lionel Messi, Lamine Yamal, Harry Kane, Rodri, dan Kylian Mbappe.
JawaPos.com - Berakhirnya Piala Dunia 2026 tidak lantas membuat perbincangan sepak bola mereda. Sebaliknya, perhatian publik kini mulai mengarah pada perebutan Ballon d'Or 2026, penghargaan individu paling bergengsi yang akan diumumkan France Football pada 26 Oktober mendatang di London.
Media olahraga asal Spanyol MARCA menilai persaingan tahun ini menjadi salah satu yang paling terbuka dalam beberapa musim terakhir. Penampilan para pemain sepanjang musim bersama klub, ditambah kontribusi mereka di Piala Dunia, membuat tidak ada satu kandidat yang benar-benar unggul jauh dari pesaingnya.
Dalam ulasannya, MARCA menempatkan lima nama sebagai kandidat terkuat, yakni Lionel Messi, Lamine Yamal, Harry Kane, Rodri, dan Kylian Mbappe.
Baca Juga:Pep Guardiola Dikabarkan Masuk Radar Timnas Italia, Sudah Bertemu Paolo Maldini Bahas Proyek Baru
Lionel Messi tetap masuk dalam daftar meski Argentina gagal mempertahankan gelar juara dunia setelah kalah dari Spanyol di partai final. Kapten Albiceleste itu tampil impresif dengan mencetak delapan gol dan empat assist sepanjang turnamen.
Di usia 39 tahun, Messi masih mampu menjadi motor permainan Argentina hingga mencapai final Piala Dunia untuk ketiga kalinya dalam kariernya. Catatan tersebut membuat peluangnya meraih Ballon d'Or kesembilan masih terbuka.
Sementara itu, Lamine Yamal dinilai memiliki musim yang sangat lengkap. Meski penampilannya di Piala Dunia tidak terlalu mencolok dari sisi statistik, winger muda Spanyol itu tetap menjadi sosok penting dalam keberhasilan timnya merebut gelar juara dunia.
Baca Juga:Terungkap! Pukulan Nahuel Molina ke Rodri Picu Baku Dorong Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia
Bersama Barcelona, pemain berusia 19 tahun tersebut juga tampil konsisten dengan torehan 24 gol dan 17 assist. Dia turut membawa Blaugrana menjuarai La Liga dan Piala Super Spanyol, membuat namanya semakin difavoritkan dalam perburuan Ballon d'Or tahun ini.
Nama berikutnya adalah Harry Kane. Striker Bayern Munchen itu menjalani salah satu musim terbaik sepanjang karirnya setelah mencetak 36 gol di semua kompetisi. Dia juga membantu Bayern meraih gelar Bundesliga dan DFB-Pokal.
Di level internasional, Kane sukses melewati rekor Gary Lineker sebagai pencetak gol terbanyak Inggris di turnamen besar. Konsistensi tersebut membuatnya tetap diperhitungkan sebagai calon pemenang.
Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo
Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force
Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs
Jude Bellingham dan Harry Kane Cadangan! Ini Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026