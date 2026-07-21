Usai Piala Dunia 2026, Ini 5 Kandidat Terkuat Pemenang Ballon d'Or dari Messi hingga Lamine Yamal

JawaPos.com - Berakhirnya Piala Dunia 2026 tidak lantas membuat perbincangan sepak bola mereda. Sebaliknya, perhatian publik kini mulai mengarah pada perebutan Ballon d'Or 2026, penghargaan individu paling bergengsi yang akan diumumkan France Football pada 26 Oktober mendatang di London.

Media olahraga asal Spanyol MARCA menilai persaingan tahun ini menjadi salah satu yang paling terbuka dalam beberapa musim terakhir. Penampilan para pemain sepanjang musim bersama klub, ditambah kontribusi mereka di Piala Dunia, membuat tidak ada satu kandidat yang benar-benar unggul jauh dari pesaingnya.

Dalam ulasannya, MARCA menempatkan lima nama sebagai kandidat terkuat, yakni Lionel Messi, Lamine Yamal, Harry Kane, Rodri, dan Kylian Mbappe.

Lionel Messi tetap masuk dalam daftar meski Argentina gagal mempertahankan gelar juara dunia setelah kalah dari Spanyol di partai final. Kapten Albiceleste itu tampil impresif dengan mencetak delapan gol dan empat assist sepanjang turnamen.

Di usia 39 tahun, Messi masih mampu menjadi motor permainan Argentina hingga mencapai final Piala Dunia untuk ketiga kalinya dalam kariernya. Catatan tersebut membuat peluangnya meraih Ballon d'Or kesembilan masih terbuka.

Sementara itu, Lamine Yamal dinilai memiliki musim yang sangat lengkap. Meski penampilannya di Piala Dunia tidak terlalu mencolok dari sisi statistik, winger muda Spanyol itu tetap menjadi sosok penting dalam keberhasilan timnya merebut gelar juara dunia.

Bersama Barcelona, pemain berusia 19 tahun tersebut juga tampil konsisten dengan torehan 24 gol dan 17 assist. Dia turut membawa Blaugrana menjuarai La Liga dan Piala Super Spanyol, membuat namanya semakin difavoritkan dalam perburuan Ballon d'Or tahun ini.

Nama berikutnya adalah Harry Kane. Striker Bayern Munchen itu menjalani salah satu musim terbaik sepanjang karirnya setelah mencetak 36 gol di semua kompetisi. Dia juga membantu Bayern meraih gelar Bundesliga dan DFB-Pokal.