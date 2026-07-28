Barcelona Tegaskan Sikap terhadap Masa Depan Ferran Torres di Tengah Rumor Bursa Transfer

Ferran Torres (Bein Sports)
JawaPos.com – Barcelona menegaskan belum mengubah posisinya terkait masa depan Ferran Torres meski rumor kepindahan sang pemain terus berkembang pada bursa transfer musim panas.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (28/7), Penyerang berusia 26 tahun itu menjadi sorotan setelah tampil impresif bersama tim nasional Spanyol di Piala Dunia FIFA 2026.
Meski demikian, hingga kini Barcelona belum menerima permintaan resmi maupun tawaran dari klub mana pun terkait transfer Ferran Torres.
Sejumlah laporan menyebut Paris Saint-Germain menjadi salah satu klub yang memantau perkembangan Ferran Torres. Kendati demikian, klub asal Prancis tersebut disebut belum mengajukan penawaran maupun membuka negosiasi resmi dengan Barcelona.
Situasi itu membuat Barcelona tetap mempertahankan rencananya untuk memasukkan Ferran sebagai bagian penting skuad musim depan.
Barcelona juga berencana membahas perpanjangan kontrak Ferran Torres setelah jendela transfer musim panas ditutup.
Langkah tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan aturan financial fair play serta klausul dalam transfer Ferran dari Manchester City yang mewajibkan Barcelona membayar EUR 8 juta atau sekitar Rp 152 miliar apabila kontraknya diperpanjang. Hingga saat ini, kontrak Ferran bersama Barcelona masih berlaku hingga Juni 2027.
Manajemen Barcelona menegaskan bahwa keputusan mengenai masa depan Ferran Torres bergantung pada keinginan sang pemain.
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