Jose Mourinho Sebut Eduardo Camavinga Tak Masuk Rencana Utama Real Madrid Musim Depan

JawaPos.com - Masa depan Eduardo Camavinga di Real Madrid mulai diselimuti tanda tanya. Pelatih anyar Los Blancos, Jose Mourinho, dikabarkan telah menyampaikan secara langsung kepada gelandang asal Prancis tersebut bahwa peluangnya mendapatkan menit bermain pada musim depan akan sangat terbatas.

Situasi ini muncul di tengah rencana besar Real Madrid untuk semakin memperkuat lini tengah jelang dimulainya musim 2026/2027.

Persaingan di Lini Tengah Semakin Ketat Real Madrid disebut masih berupaya mendatangkan Rodri dari Manchester City. Jika transfer itu terealisasi, persaingan di sektor tengah dipastikan semakin sengit.

Kehadiran Rodri diperkirakan akan mengubah komposisi lini tengah Los Merengues, dengan Aurélien Tchouameni berpotensi turun menjadi pilihan kedua.

Sementara itu, posisi Camavinga dinilai semakin sulit setelah performanya sepanjang musim 2025/26 dianggap belum memenuhi ekspektasi.

Mourinho Berbicara Terus Terang Setelah para pemain kembali menjalani latihan pramusim, Mourinho disebut memilih berbicara secara terbuka kepada Camavinga mengenai situasinya.

Melansir Get Football News, menurut laporan jurnalis Sergio Valentin, pelatih asal Portugal itu tidak memberikan harapan palsu kepada sang pemain.

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"Jose Mourinho telah berbicara dengan Eduardo Camavinga dan menjelaskan situasinya kepadanya. Dia akan mengalami kesulitan besar untuk mendapatkan menit bermain. Mourinho telah berbicara terus terang dengannya."

Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Camavinga bukan bagian utama dari rencana Mourinho untuk musim mendatang.

Camavinga Memilih Bertahan Meski peluang bermain diprediksi akan semakin terbatas, Camavinga belum berniat meninggalkan Santiago Bernabeu.

Gelandang berusia 23 tahun itu dikabarkan tetap ingin bertahan di Real Madrid dan siap bersaing memperebutkan tempat di tim utama.