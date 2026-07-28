John Stones Capai Kesepakatan Lisan untuk Bergabung Inter Milan dengan Durasi Kontrak Dua Tahun

JawaPos.com - Bek timnas Inggris John Stones dilaporkan telah mencapai kesepakatan lisan untuk bergabung dengan Inter Milan. Dia menyetujui tawaran kontrak berdurasi dua tahun di bursa transfer musim panas ini.

John Stones ikut serta dalam skuad Thomas Tuchel di Piala Dunia 2026 itu berangkan ke Amerika Serikat tanpa ikatan kontrak. Masa kerjanya di Manchester City berakhir pada (30/6) setelah satu dekade berseragam The Citizens.

John Stones juga sempat didekati oleh Juventus bahkan pihak klub sudah menawarkan negosiasi kepada agen sang pemain, namun baru-baru ini Inter sukses merangkai dan mempersiapkan penawaran yang lebih baik.

“Malam ini Stones telah mencapai kesepakatan lisan dengan Nerazzurri untuk kontrak berdurasi dua tahun dengan gaji bersih bernilai EUR 4 juta per musim,” tulis laporan pakar transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio.

Bek tengah serba bisa ini baru saja merayakan ulang tahun yang ke-32 pada Mei. Dia menjadi pemain andalan skuad The Three Lions yang meraih medali perunggu di Amerika Serikat pada musim panas ini.

Usianya memang sudah melewati masa prima, namun kebutuhan Inter akan sosok bek veteran untuk memimpin formasi tiga pemain bertahan sejajar sangat dibutuhkan Cristian Chivu demi menatap musim 2026/2027.

Stones akan diproyeksikan sebagai pemimpin lini belakang untuk menggantikan Francesco Acerbi dan Matteo Darmian, yang dilepas setelah kontrak mereka berakhir pada akhir bulan Juni lalu.

Nanti pesepak bola kelahiran Barnsley itu bakal berduet dengan jajaran bek elit Serie A seperti Alessandro Bastoni, Benjamin Pavard, Carlos Augusto, Yann Aurel Bisseck, serta mantan rekan setimnya di Stadion Etihad yang bergabung lebih dulu musim lalu, Manuel Akanji.