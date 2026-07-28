Barcelona Jajaki Transfer Eli Junior Kroupi, Siapkan Opsi Cadangan Jika Gagal Rekrut Julian Alvarez

Barcelona dikabarkan mendekati Eli Junior Kroupi sebagai cadangan opsi striker. (Dok talkSPORT)
JawaPos.com - Raksasa La Liga Barcelona dikabarkan telah melakukan eksploraso kemungkinan merekrut penyerang muda Bournemouth Eli Junior Kroupi. Barcelona masih menarget Julian Alvarez menjadi buruan utama juara bertahan liga Spanyol ini.
Setelah sukses merampungkan kesepakatan untuk Anthony Gordon dan Karim Adeyemi, Barcelona tinggal mencari pemain bernomor punggung 9 untuk menggantikan peran Robert Lewandowski, yang telah hengkang dari Catalunya. Presiden Joan Laporta mengonfirmasi, Blaugrana telah mengajukan tawaran untuk Julian Alvarez, namun tawaran tersebut ditolak.
Kini, sang petinggi klub Barcelona menyatakan, tawaran masih terbuka seandainya Atletico berubah pikiran soal Julian Alvarez.
“Sementara itu, Barca tengah mempertimbangkan opsi lain jika kesepakatan saga transfer Alvarez tidak dapat terwujud, baru-baru ini tim asuhan Hansi Flick dilaporkan telah menanyakan ketersediaan wonderkid Bournemouth, Kroupi,” tulis laporan ESPN.
“Striker yang berusia 20 tahun tersebut telah dikaitkan dengan sejumlah klub papan atas Eropa pada musim panas ini, di mana berbagai laporan menyebutkan bahwa The Cherries akan mematok harga lebih dari EUR 100 juta," imbuh laporan itu.
Pemain yang pernah membela timnas U-21 Prancis ini baru bergabung dengan klub kuda hitam Liga Inggris tersebut musim panas lalu lewat kesepakatan senilai EUR 15 juta dari Lorient, serta mencetak 13 gol dalam 35 laga di musim perdananya.
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Tak mengherankan bahwa jasa striker serba bisa dengan tinggi 179 cm itu sangat laris diperbincangkan di pasar jual beli kali ini. Apalagi, ketersediaan striker top di era sepak bola modern sudah sangat menipis, sehingga bintang naik daun seperti ini akan sangat diincar klub besar.
Di sisi Barcelona, saat ini Hansi Flick sedang dalam proses merombak lini serang, bersiap menghadapi musim ketiganya sebagai pelatih, setelah sebelumnya memenangkan gelar La Liga dua tahun berturut-turut namun gagal di Liga Champions.
Oleh karena itu, sang juru taktik sesegera mungkin melakukan pembenahan besar-besaran untuk memperbaiki kedalam skuad terutama di lini depan, mengingat juga ketidakpastian mengenai masa depan Ferran Torres,
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