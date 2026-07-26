Xavi Simons Ungkap Alasan Tinggalkan Barcelona: Mereka Tidak Percaya Saya

JawaPos.com - Xavi Simons akhirnya buka suara mengenai keputusan besar yang mengubah arah kariernya. Gelandang asal Belanda itu mengungkapkan bahwa ia memilih meninggalkan Barcelona karena merasa klub tidak lagi menaruh kepercayaan kepadanya.
Simons merupakan salah satu lulusan akademi La Masia yang sempat digadang-gadang bakal menjadi bintang masa depan Blaugrana. Namun, pada 2019 ia membuat keputusan mengejutkan dengan menerima pinangan Paris Saint-Germain.
Melansir Barca Blaugranes, kini setelah bertahun-tahun berlalu, pemain berusia 23 tahun itu mengungkap alasan sebenarnya di balik kepergiannya.
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"Jelas dari pihak mereka bahwa mereka tidak percaya pada saya. Saat itu, saya memilih untuk tidak berbicara karena saya hanya fokus di lapangan, tetapi mereka mengatakan kepada saya, 'Kami memiliki pemain lain yang kami percayai dan ingin menawarkan kontrak kepada Anda, tetapi Anda bukan salah satu pemain yang benar-benar menjadi bagian dari proyek ini,'" ujar Simons.
Simons mengakui bahwa meninggalkan klub yang telah membesarkan namanya bukanlah keputusan mudah. Ia menghabiskan hampir seluruh masa kecilnya di akademi Barcelona dan memiliki ikatan emosional yang kuat dengan klub tersebut.
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"Saya sudah berada di sana sepanjang hidup saya. Saya telah melalui berbagai situasi, saya telah mengalami segalanya di sana, seluruh masa kecil saya di sana, jadi saya mencintai klub itu."
"Semua yang terungkap menyakiti saya dan keluarga saya. Mereka lebih menyukai pemain lain saat itu. Dan itu tidak masalah. Saya memiliki kesempatan di PSG dengan proyek besar di usia 16 tahun, berlatih dengan pemain terbaik di dunia, jadi keputusannya mudah."
Setelah meninggalkan Barcelona, Simons melanjutkan kariernya bersama Paris Saint-Germain sebelum berkembang pesat saat membela PSV Eindhoven dan RB Leipzig.
Dalam beberapa musim terakhir, namanya juga beberapa kali dikaitkan dengan kemungkinan kembali ke Barcelona. Namun, kepulangan itu tak pernah terwujud.
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Kini Simons memilih melanjutkan petualangannya di Premier League bersama Tottenham Hotspur, membuka lembaran baru dalam kariernya sambil membawa pengalaman berharga dari perjalanan panjang yang dimulai sejak meninggalkan La Masia.
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