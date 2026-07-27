Belum Masuk Rencana Enzo Maresca? Jack Grealish Hadapi Ketidakpastian di Manchester City Musim Ini

JawaPos.com - Masa depan Jack Grealish bersama Manchester City kembali menjadi sorotan jelang bergulirnya musim 2026/2027. Kehadiran Enzo Maresca sebagai pelatih baru belum memberikan kepastian bagi pemain asal Inggris tersebut, yang kini masih berjuang memulihkan cedera sekaligus mencari tempat dalam skuad utama.

Jack Grealish sempat menjadi salah satu pemain penting ketika Manchester City meraih treble winners pada musim 2022/2023. Saat itu dia tampil impresif dan mulai dianggap mampu membuktikan harga transfernya yang mencapai 100 juta poundsterling saat didatangkan dari Aston Villa.

Namun, karirnya di Etihad Stadium perlahan mengalami penurunan. Dalam tiga musim terakhir bersama Manchester City, menit bermain Jack Grealish semakin berkurang.

Jack Grealish bahkan hanya menjadi starter dalam 17 pertandingan Liga Inggris sebelum akhirnya dipinjamkan ke Everton sepanjang musim lalu. Sayangnya, masa peminjaman di Goodison Park juga tidak berjalan sesuai harapan.

Cedera kaki yang dialami pada Januari membuat musimnya berakhir lebih cepat. Sejak saat itu, Jack Grealish menjalani proses rehabilitasi hingga belum bisa kembali berlatih penuh bersama Manchester City.

Saat skuad City memulai persiapan pramusim di bawah arahan Enzo Maresca, Grealish masih menjalani program latihan individu. Meski belum bergabung dalam sesi latihan tim, pemain berusia 30 tahun itu sempat mengunggah foto kunjungannya ke City Football Academy melalui media sosial.

Dia mengaku senang bisa kembali bertemu rekan-rekannya dan optimistis dapat segera kembali ke lapangan dalam waktu dekat.

Enzo Maresca memilih tidak memberikan jawaban tegas ketika ditanya mengenai masa depan Grealish. Pelatih asal Italia itu mengaku belum bisa memberikan penilaian karena belum bekerja langsung dengan sang pemain dalam latihan.