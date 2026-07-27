Belum Masuk Rencana Enzo Maresca? Jack Grealish Hadapi Ketidakpastian di Manchester City Musim Ini

Masa depan Jack Grealish bersama Manchester City masih belum jelas jelang bergulirnya musim 2026/2027. (Istimewa)
JawaPos.com - Masa depan Jack Grealish bersama Manchester City kembali menjadi sorotan jelang bergulirnya musim 2026/2027. Kehadiran Enzo Maresca sebagai pelatih baru belum memberikan kepastian bagi pemain asal Inggris tersebut, yang kini masih berjuang memulihkan cedera sekaligus mencari tempat dalam skuad utama.
Jack Grealish sempat menjadi salah satu pemain penting ketika Manchester City meraih treble winners pada musim 2022/2023. Saat itu dia tampil impresif dan mulai dianggap mampu membuktikan harga transfernya yang mencapai 100 juta poundsterling saat didatangkan dari Aston Villa.
Namun, karirnya di Etihad Stadium perlahan mengalami penurunan. Dalam tiga musim terakhir bersama Manchester City, menit bermain Jack Grealish semakin berkurang.
Jack Grealish bahkan hanya menjadi starter dalam 17 pertandingan Liga Inggris sebelum akhirnya dipinjamkan ke Everton sepanjang musim lalu. Sayangnya, masa peminjaman di Goodison Park juga tidak berjalan sesuai harapan.
Cedera kaki yang dialami pada Januari membuat musimnya berakhir lebih cepat. Sejak saat itu, Jack Grealish menjalani proses rehabilitasi hingga belum bisa kembali berlatih penuh bersama Manchester City.
Saat skuad City memulai persiapan pramusim di bawah arahan Enzo Maresca, Grealish masih menjalani program latihan individu. Meski belum bergabung dalam sesi latihan tim, pemain berusia 30 tahun itu sempat mengunggah foto kunjungannya ke City Football Academy melalui media sosial.
Baca Juga:Federico Chiesa Tegaskan Ingin Bertahan di Liverpool, Siap Berikan yang Terbaik untuk Andoni Iraola
Dia mengaku senang bisa kembali bertemu rekan-rekannya dan optimistis dapat segera kembali ke lapangan dalam waktu dekat.
Enzo Maresca memilih tidak memberikan jawaban tegas ketika ditanya mengenai masa depan Grealish. Pelatih asal Italia itu mengaku belum bisa memberikan penilaian karena belum bekerja langsung dengan sang pemain dalam latihan.
Menurut Maresca, dirinya tetap memiliki hubungan baik dengan Grealish sejak meninggalkan Manchester City beberapa tahun lalu. Ia juga memuji kepribadian mantan kapten Aston Villa tersebut sebagai sosok yang baik dan memiliki karakter positif.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi
Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!