James Trafford Berpeluang Tinggalkan Manchester City, Leeds United Pimpin Perburuan

JawaPos.com – Tim kuda hitam Liga Inggris, Leeds United, dilaporkan sedang melakukan pembicaraan dengan Manchester City terkait kemungkinan transfer kiper James Trafford di bursa transfer musim panas ini.

Trafford pastinya ingin mempertimbangkan berbagai pilihan kariernya musim panas ini setelah menjalani musim yang mengecewakan di Stadion Etihad karena kurangnya menit bermain dan menjadi pilihan kedua.

Penjaga gawang berusia 23 tahun itu kembali berseragam The Citizens dari Burnley setahun yang lalu, namun waktu bermainnya sangat terbatas menyusul kedatangan Gianluigi Donnarumma dari Paris Saint-Germain.

“Sejumlah klub Liga Inggris, termasuk Newcastle United, Chelsea, dan Aston Villa, juga menunjukkan minat terhadap Trafford, meskipun Leeds disebut-sebut sebagai kandidat terdepan untuk mendapatkan tanda tangannya,” tulis laporan terbaru ESPN.

Hal ini mengingat Leeds sedang giat-giatnya mencari kiper baru menyusul kepindahan Karl Darlow ke Manchester United dan Illan Meslier ke Arsenal, yang artinya sosok di bawah mistar mereka masih kosong menatap musim 2026/2027.

Trafford yang merupakan bagian dari skuad Inggris di Piala Dunia musim panas ini, namun tidak bermain satu menit pun karena posisinya berada di bawah Jordan Pickford dan Dean Henderson akan menjadi pilihan yang sangat tepat mengingat bakat yang dimilikinya.

Meski ia hanya tampil sebanyak empat kali di Liga Inggris musim lalu. Lebih sering dimainkan dalam kompetisi piala domestik, ia berhasil menyumbang medali juara Carabao Cup maupun FA Cup untuk musim terkahir Pep Guardiola.