Juventus Belum Bisa Lepas Lois Openda Meski Tak Masuk Rencana Luciano Spalletti

JawaPos.com – Lois Openda diperkirakan tidak akan menjadi bagian dari proyek Luciano Spalletti bersama Juventus menjelang musim baru 2026/2027, meski terdapat krisis pemain di posisi penyerang tengah di Turin.

Namun, untuk sementara waktu Bianconeri belum melepas striker berkebangsaan Belgia tersebut, meskipun terdapat sejumlah peminat dari tim-tim kuda hitam, terutama beberapa klub dari Liga Prancis.

Situasi seputar ujung tombak utama menjadi topik hangat di kalangan manajemen Si Nyonya Tua selama jeda kompetisi, karena Dusan Vlahovic kini telah meninggalkan Juve menyusul berakhirnya kontraknya pada 30 Juni lalu.

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Sehingga kini daftar striker yang dimiliki Spalletti menyisakan Openda, Jonathan David, Arkadiusz Milik, dan pemain yang baru di datangkan dari Genoa, Jeff Ekhator sebagai satu-satunya pilihan penyerang senior di klub tersebut.

Baik Milik maupun Openda diperkirakan tidak akan menjadi bagian sentral dari rencana Spalletti untuk musim depan sehingga belum ada kejelasan untuk posisi nomor sembilan di pramusim Juve kali ini

Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, terdapat minat kuat terhadap Openda yang semakin tersingkir di Stadion Juventus, meskipun ia mengawali kiprahnya di Serie A pada musim 2025/2026 dengan performa yang kurang memuaskan.

“AS Monaco, Rennes, dan tim promosi Liga Inggris, Coventry City sempat disebut-sebut sebagai tujuan potensial, namun menurut kini, Lyon dan RC Lens tampak sebagai pilihan yang paling masuk akal bagi Openda pada musim panas ini,” tulis laporan tersebut.

Langkah pelepasan pemain kemungkinan besar akan berupa skema pinjaman dengan opsi pembelian, bukan penjualan permanen. Meski demikian, hal ini tetap akan membantu Juventus mengurangi beban gaji mereka secara signifikan untuk musim depan.