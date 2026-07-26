Resmi ke Ipswich Town, Daizen Maeda Akhirnya Wujudkan Mimpi Bermain di Premier League

Daizen Maeda kini bermain untuk klub Inggris Ipswich Town. (Ipswich Town)
JawaPos.com – Ipswich Town resmi mengumumkan perekrutan penyerang tim nasional Jepang, Daizen Maeda, dari klub Skotlandia Celtic. Pemain berusia 28 tahun itu menjadi pesepak bola Jepang pertama yang memperkuat klub berjuluk The Blues tersebut.
Seperti dilansir laman resmi Ipswich Town, Minggu (26/7), Maeda menandatangani kontrak hingga musim panas 2029. Nilai transfernya tidak diumumkan oleh kedua klub.
Kehadiran Maeda menjadi rekrutan kelima Ipswich Town pada bursa transfer musim panas ini. Ia diproyeksikan memperkuat skuad asuhan Gary O'Neil yang akan tampil di Premier League musim 2026/2027.
"Saya sangat bangga bergabung dengan Ipswich Town. Saya selalu bermimpi bermain di Premier League dan sangat senang bisa mewujudkan impian itu bersama klub ini," ujar Maeda.
Ia mengaku sejak awal merasakan sambutan hangat dari manajemen klub. Menurutnya, seluruh proses negosiasi membuatnya semakin yakin memilih Ipswich sebagai pelabuhan karier berikutnya.
Maeda juga menegaskan komitmennya untuk selalu bekerja keras di lapangan. Ia berjanji akan berjuang mencetak gol, memberikan assist, dan mengerahkan seluruh kemampuan demi membantu tim meraih kemenangan.
Manajer Ipswich Town, Gary O'Neil, menyambut positif kedatangan pemain asal Jepang tersebut. Ia mengatakan klub bangga karena Maeda memilih Ipswich untuk mewujudkan impiannya bermain di kasta tertinggi sepak bola Inggris.
Menurut O'Neil, Maeda memiliki etos kerja yang luar biasa serta kemampuan fisik yang sangat baik. Selain itu, ketajamannya selama bermain di Liga Skotlandia menunjukkan kualitasnya sebagai penyerang yang mampu mencetak gol sekaligus menciptakan peluang bagi rekan-rekannya.
Lahir di Taishi, Prefektur Osaka, Maeda memulai karier profesional bersama Matsumoto Yamaga pada 2016. Ia kemudian sempat dipinjamkan ke Mito HollyHock sebelum merasakan pengalaman bermain di Eropa bersama klub Portugal, Maritimo, pada musim 2019/2020.
Kariernya terus berkembang setelah bergabung dengan Yokohama F. Marinos. Pada musim 2021, ia tampil gemilang dengan mencetak 23 gol dalam 36 pertandingan, merebut gelar top skor J.League, dan masuk dalam Best XI kompetisi.
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