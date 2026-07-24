Arsenal Selesaikan Transfer Christos Tzolis, Winger Tajam Asal Yunani Siap Bersinar di Premier League

JawaPos.com - Arsenal kembali bergerak aktif pada bursa transfer musim panas 2026 dengan meresmikan kedatangan Christos Tzolis dari Club Brugge. Winger asal Yunani itu didatangkan untuk memperkuat sektor sayap sekaligus mengisi kekosongan yang ditinggalkan Leandro Trossard, yang lebih dulu hengkang ke Besiktas.

Pemain berusia 24 tahun tersebut bergabung dengan nilai transfer sekitar 34 juta poundsterling atau setara Rp750 miliar. Arsenal juga mengikat Tzolis dengan kontrak jangka panjang hingga tahun 2031 sebagai bagian dari proyek pembangunan skuad yang dipimpin Mikel Arteta.

Sebelum diumumkan secara resmi, Tzolis telah menjalani tes medis di London. Proses transfer berjalan lancar sehingga dia langsung diperkenalkan sebagai rekrutan anyar The Gunners menjelang dimulainya rangkaian laga pramusim.

Kepindahan ini sekaligus menjadi kesempatan kedua bagi Tzolis untuk membuktikan kualitasnya di sepak bola Inggris. Sebelumnya, dia pernah membela Norwich City pada periode 2021 hingga 2024.

Namun, karirnya saat itu tidak berjalan sesuai harapan karena kesulitan menembus persaingan di Premier League. Meski gagal bersinar bersama Norwich, Tzolis berhasil bangkit setelah hijrah ke Belgia. Bersama Club Brugge, performanya meningkat drastis hingga menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di kompetisi domestik.

Dalam tiga musim terakhir, Tzolis tampil konsisten dengan torehan 43 gol dan 45 assist dari 108 pertandingan di semua ajang. Kontribusi tersebut turut membantu Club Brugge meraih gelar juara liga musim lalu sekaligus mengembalikan namanya ke radar klub-klub besar Eropa.

Usai diperkenalkan sebagai pemain Arsenal, Tzolis mengaku sangat bangga bisa bergabung dengan klub yang baru saja menjuarai Liga Inggris. Dia mengungkapkan bahwa ketertarikan Arsenal awalnya disampaikan oleh sang agen. Seiring berjalannya waktu, pembicaraan berkembang semakin serius hingga akhirnya kesepakatan berhasil dicapai.

Tzolis juga mengaku mendapat kesan positif setelah berbincang langsung dengan Mikel Arteta. Menurut dia, pelatih asal Spanyol itu menjelaskan visi klub, rencana permainan, hingga peran yang akan diembannya di dalam tim.