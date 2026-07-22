Vinicius Jr Tampil Beda Setelah Piala Dunia 2026, Ramai Dibahas di Media Sosial

Vinicius Jr. (Istimewa)
JawaPos.com - Vinicius Jr kembali menjadi perhatian publik. Kali ini bukan karena aksinya di lapangan bersama Real Madrid atau Timnas Brasil, melainkan perubahan penampilannya setelah Piala Dunia 2026 berakhir.
Penyerang berusia 26 tahun itu tampil dengan bentuk wajah yang terlihat berbeda. Foto-foto Vinicius saat berada di sebuah klinik kecantikan di Goiania, Brasil, langsung menyebar luas di media sosial dan memicu beragam komentar dari para penggemar sepak bola.
Banyak warganet mengaku sempat tidak mengenali wajah baru pemain asal Brasil tersebut. Perubahan paling mencolok terlihat pada bagian dagu dan garis rahangnya yang kini tampak lebih tegas dibanding sebelumnya.
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Menurut sejumlah laporan, Vinicius menjalani prosedur estetika bernama chin harmonization. Perawatan ini merupakan tindakan non-bedah yang menggunakan filler untuk membentuk kontur dagu dan rahang sehingga wajah terlihat lebih proporsional.
Prosedur tersebut disebut ditangani oleh dokter kulit Alessandro Alarcao. Bahkan, dokter itu dikabarkan terbang dari Miami menuju Brasil untuk melakukan perawatan terhadap pemain Real Madrid tersebut.
Meski banyak yang menyebutnya sebagai operasi plastik, chin harmonization sebenarnya tidak dilakukan melalui proses pembedahan. Prosedur ini memanfaatkan suntikan filler pada beberapa titik wajah untuk memberikan bentuk yang lebih tegas, terutama di area dagu dan rahang.
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Hasil yang terlihat pada hari-hari pertama juga belum tentu menjadi tampilan akhir. Pembengkakan ringan masih bisa terjadi setelah tindakan sehingga bentuk wajah dapat berubah kembali setelah masa pemulihan selesai.
Perubahan penampilan Vinicius pun memunculkan berbagai reaksi di media sosial. Ada yang memberikan dukungan karena menganggap keputusan tersebut merupakan hak pribadi sang pemain. Namun, tidak sedikit pula yang melontarkan candaan.
Beberapa pengguna media sosial bahkan menyebut wajah baru Vinicius sekilas mirip dengan mantan gelandang Timnas Brasil dan Chelsea, Ramires. Candaan tersebut semakin ramai setelah nama Ramires ikut dikaitkan dalam berbagai unggahan yang membahas perubahan wajah Vinicius.
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