Baru Ditunjuk Jadi Pelatih Timnas Jerman, Jurgen Klopp Langsung Ancam Mundur

JawaPos.com - Jurgen Klopp belum memimpin satu pertandingan pun bersama Timnas Jerman. Tapi dia sudah mengeluarkan peringatan tegas kepada media.

Pelatih berusia 59 tahun itu menegaskan siap mengundurkan diri dari jabatan sebagai pelatih timnas Jerman apabila privasi keluarganya tidak dihormati. Pernyataan Jurgen Klopp tersebut disampaikan saat konferensi pers perkenalan sebagai pelatih baru Die Mannschaft pada Jumat (24/7).

Jurgen Klopp resmi ditunjuk menggantikan Julian Nagelsmann, yang meninggalkan kursi pelatih setelah timnas Jerman tersingkir lewat adu penalti dari Paraguay di Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menandai kembalinya Klopp ke dunia kepelatihan penuh waktu setelah sebelumnya mengakhiri sembilan tahun kebersamaannya bersama Liverpool.

Klopp Tak Ragu Tinggalkan Jerman Melansir ESPN, dalam konferensi pers yang berlangsung lebih dari 45 menit, Klopp menjelaskan keputusan menerima pekerjaan ini didasari rasa bangga membela negara. Bukan karena merasa harus segera kembali melatih.

Namun, dia juga memberikan batasan yang sangat jelas kepada media. "Jika sewaktu-waktu kalian semua berpikir tidak cukup hanya satu atau dua orang yang merasa seperti ini, bahwa saya harus pergi, saya akan pergi tanpa pesangon," kata tandas Klopp.

"Jika kau mengganggu keluargaku dan tidak membiarkan mereka tenang, aku akan pergi," ucap dia.

Klopp mengaku telah melihat bagaimana sorotan media terhadap Julian Nagelsmann maupun Thomas Tuchel selama menangani tim nasional dan klub. "Saya sudah melihat apa yang terjadi dengan Julian (Nagelsmann) dan (Thomas) Tuchel. Saya tahu situasinya lebih buruk di negara lain," ungkap dia.

Siap Dikritik, Asal Bukan Keluarganya Klopp menegaskan dirinya tidak anti kritik. Dia justru mempersilakan media menilai setiap keputusan dan hasil yang diraihnya bersama Timnas Jerman.