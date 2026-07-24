Pesan Pertama Jurgen Klopp Usai Resmi Jadi Pelatih Timnas Jerman: Tim Nasional Dapat Menyatukan Orang Jerman

Jurgen Klopp resmi jadi pelatih Timnas Jerman. (Instagram.com/@dfb_team, DFB/Thomas Böcker)
JawaPos.com - Jurgen Klopp resmi diperkenalkan sebagai pelatih timnas Jerman pada Jumat (24/7). Pada konferensi pers perdana, mantan pelatih Liverpool tersebut langsung sampaikan pesan emosional.
Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) secara resmi mengumumkan Jurgen Klopp akan menukangi timnas Jerman menggantikan Julian Nagelsmann yang gagal total di Piala Dunia 2026. Klopp mendapat kontrak empat tahun dengan target lolos ke EURO 2028 dan Piala Dunia 2030.
"Jürgen Klopp akan menjadi pelatih kepala baru timnas Jerman. Klopp menandatangani kontrak empat tahun hari ini di Kampus DFB di Frankfurt am Main dan akan memimpin tim nasional ke UEFA EURO 2028 dan Piala Dunia FIFA 2030," tulis pernyataan di laman resmi DFB.
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Dalam memimpin timnas Jerman, Jurgen Klopp membawa dua mantan asistennya saat di Liverpool, Peter Krawietz dan Pepijn Lijnders, serta mantan pemain timnas Jerman Sven Bender.
Pada konferensi pers pertamanya, Klopp mengatakan bahwa ia sangat menantikan tugas istimewa bersama negara tercinta.
"Tim nasional dapat menyatukan kita orang Jerman seperti hampir tidak ada hal lain. Justru itulah yang membuat tugas ini begitu istimewa bagi saya. Saya bersyukur atas semua yang telah saya alami dan pelajari di Red Bull selama satu setengah tahun terakhir, dan atas keterbukaan yang memungkinkan kesepakatan ini terwujud," kata pria berusia 59 tahun itu.
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"Sekarang saya menantikan tugas istimewa ini di sepak bola Jerman, yang akan kita hadapi bersama dengan kerendahan hati dan kesabaran: mengembangkan tim yang berjuang untuk satu sama lain, yang menikmati sepak bola, dan yang di belakangnya rakyat negara kita dapat bersatu dengan keyakinan penuh," ucap Klopp.
Empat pertandingan resmi pertama Timnas Jerman bersama Jurgen Klopp bakal digelar pada akhir September dan awal Oktober. Lawan berat langsung menanti Klopp saat menantang timnas Belanda di Amsterdam pada 24 September 2026.
Tiga hari berselang, Klopp akan bermain di laga kandang pertamanya bersama Jerman saat menghadapi Yunani di Augsburg. Selanjutnya Serbia akan menjadi lawan di Munich pada 1 Oktober, dan laga keempat kembali bertemu Yunani di partai tandang.
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