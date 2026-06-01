Kesaksian Warga Usai Ledakan Gudang Peledak di Myanmar: Banyak Rumah Hancur dan Korban Berjatuhan

JawaPos.com - Kesaksian memilukan muncul dari lokasi ledakan gudang bahan peledak di wilayah Shan, Myanmar timur laut, yang menewaskan sedikitnya 55 orang. Warga menggambarkan satu desa nyaris musnah setelah ledakan besar mengguncang kawasan yang dikuasai kelompok pemberontak Ta’ang National Liberation Army (TNLA) dekat perbatasan Tiongkok itu.

Ledakan terjadi di Desa Kaung Tat pada Minggu (31/5) siang sekitar pukul 12.00 waktu setempat. Hingga Senin (1/6), proses pencarian korban masih berlangsung di tengah reruntuhan bangunan dan puing-puing yang berserakan.

Jumlah korban tewas dilaporkan mencapai sedikitnya 55 orang menurut warga dan media lokal, sementara banyak korban lainnya mengalami luka-luka. TNLA belum memberikan angka resmi terbaru, tetapi mengakui ledakan tersebut menimbulkan banyak korban jiwa dan kerusakan besar.

Seorang warga bernama Moe Z menjadi saksi langsung kedahsyatan ledakan itu. Ia mengaku berada sekitar 2,4 kilometer dari lokasi ketika dentuman besar terdengar dan asap membentuk awan menyerupai jamur membumbung ke langit.

“Semuanya benar-benar hancur dan tidak bisa dikenali lagi,” kata Moe Z kepada Reuters.

Awalnya, Moe Z mengira wilayah itu diserang lewat serangan udara di tengah konflik sipil Myanmar yang masih berlangsung. Namun, karena tidak ada ledakan lanjutan, ia menduga gudang bahan peledak dalam jumlah besar meledak secara tiba-tiba.

“Dari kekuatan ledakan dan suara yang kami dengar, ini bukan ledakan kecil. Skalanya jauh lebih besar dari bom drone,” ujarnya.

Sekitar satu jam setelah ledakan, Moe Z bersama sejumlah warga tiba di lokasi. Pemandangan yang dilihatnya disebut sangat mengerikan. Banyak tubuh korban dan potongan anggota badan berserakan di area ledakan, sementara sebuah kawah raksasa terlihat di titik penyimpanan bahan peledak.