Respons Polri Terkait Video Viral Dua Perempuan WNI Diduga Disekap di Myanmar

JawaPos.com - Jagat maya dihebohkan oleh rekaman video memilukan yang memperlihatkan dua perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam kondisi diborgol. Keduanya diduga menjadi korban penyekapan di Myanmar, serta mengaku mengalami penyiksaan dan pemerasan dengan tuntutan uang mencapai Rp 220 juta.

Salah satu korban diketahui bernama Ayu, warga Garagahan, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sementara korban lainnya adalah Susi, yang berasal dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

Terjebak di Wilayah Pemberontak Merespons situasi darurat tersebut, Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri langsung bergerak cepat. Otoritas kepolisian Indonesia kini tengah membangun komunikasi intensif dengan pihak keamanan di Myanmar untuk melacak keberadaan korban.

Ses NCB Interpol Divhubinter Polri, Brigjen Pol Untung Widyatmoko, mengonfirmasi bahwa penanganan kasus ini langsung berjalan sesaat setelah rekaman video tersebut viral di media sosial.

"Yang jelas kami telah melakukan komunikasi dengan otoritas keamanan di Myanmar," ujar Untung, Minggu (19/7).

Berdasarkan penyelidikan awal, Polri mengungkapkan fakta krusial mengenai status kedua WNI tersebut. Ayu dan Susi diketahui bekerja di sebuah perusahaan scamming yang beroperasi di area sensitif.

"Karena keduanya bekerja pada perusahaan scamming yang lokasinya di wilayah pemberontak," jelas Untung.

Jalur Keberangkatan Masih Diselidiki Hingga saat ini, Polri masih menutup rapat rincian mengenai perkembangan taktis dari upaya penyelamatan kedua korban demi menjaga keselamatan proses evakuasi.

Pihak kepolisian juga belum mau berspekulasi mengenai waktu keberangkatan maupun dugaan jalur ilegal/legal yang digunakan kedua perempuan tersebut untuk masuk ke wilayah Myanmar.