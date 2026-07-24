Final Piala Dunia FIFA 2026 Catat Rekor Penonton Televisi Tertinggi dalam Sejarah Sepak Bola Amerika Serikat

JawaPos.com – Pertandingan final Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina mencatat sejarah sebagai siaran sepak bola yang paling banyak ditonton dalam sejarah televisi Amerika Serikat.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (24/7), Berdasarkan data Nielsen yang dilaporkan Variety, laga tersebut disaksikan rata-rata sekitar 63 juta penonton di berbagai platform penyiaran.

Capaian tersebut menjadi tonggak penting bagi perkembangan popularitas sepak bola di Amerika Serikat.

Sebanyak hampir 39 juta penonton menyaksikan pertandingan melalui jaringan FOX. Sementara itu, siaran berbahasa Spanyol yang ditayangkan Telemundo dan Peacock menarik sekitar 23,9 juta pemirsa tambahan.

Jumlah tersebut menjadikan final Piala Dunia 2026 sebagai tayangan sepak bola dengan audiens terbesar yang pernah tercatat di negara tersebut.

Rekor tersebut melampaui capaian Final Piala Dunia FIFA 2022 antara Argentina dan Prancis yang rata-rata disaksikan sekitar 25,78 juta penonton di Amerika Serikat.

Selain itu, angka tersebut juga mengungguli rekor pertandingan sepak bola sebelumnya yang tercipta pada laga babak 16 besar antara Amerika Serikat dan Belgia.

Peningkatan jumlah penonton menunjukkan semakin besarnya minat masyarakat Amerika Serikat terhadap olahraga sepak bola.

Dalam pertandingan tersebut, Spanyol keluar sebagai juara setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 pada babak perpanjangan waktu.