Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Sabtu, 25 Juli 2026 | 04.19 WIB

Final Piala Dunia FIFA 2026 Catat Rekor Penonton Televisi Tertinggi dalam Sejarah Sepak Bola Amerika Serikat

Spanyol sebagai juara Piala Dunia FIFA 2026 (Bein Sports) - Image

Spanyol sebagai juara Piala Dunia FIFA 2026 (Bein Sports)

JawaPos.com – Pertandingan final Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina mencatat sejarah sebagai siaran sepak bola yang paling banyak ditonton dalam sejarah televisi Amerika Serikat.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (24/7), Berdasarkan data Nielsen yang dilaporkan Variety, laga tersebut disaksikan rata-rata sekitar 63 juta penonton di berbagai platform penyiaran.

Capaian tersebut menjadi tonggak penting bagi perkembangan popularitas sepak bola di Amerika Serikat.

Sebanyak hampir 39 juta penonton menyaksikan pertandingan melalui jaringan FOX. Sementara itu, siaran berbahasa Spanyol yang ditayangkan Telemundo dan Peacock menarik sekitar 23,9 juta pemirsa tambahan.

Jumlah tersebut menjadikan final Piala Dunia 2026 sebagai tayangan sepak bola dengan audiens terbesar yang pernah tercatat di negara tersebut.

Rekor tersebut melampaui capaian Final Piala Dunia FIFA 2022 antara Argentina dan Prancis yang rata-rata disaksikan sekitar 25,78 juta penonton di Amerika Serikat. 

Selain itu, angka tersebut juga mengungguli rekor pertandingan sepak bola sebelumnya yang tercipta pada laga babak 16 besar antara Amerika Serikat dan Belgia.

Peningkatan jumlah penonton menunjukkan semakin besarnya minat masyarakat Amerika Serikat terhadap olahraga sepak bola.

Dalam pertandingan tersebut, Spanyol keluar sebagai juara setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 pada babak perpanjangan waktu.

Gol kemenangan dicetak Ferran Torres pada menit ke-106 sehingga mengantarkan La Roja meraih gelar Piala Dunia kedua sepanjang sejarah. Hasil itu sekaligus menggagalkan upaya Argentina menambah koleksi gelar juara dunia mereka.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
FIFA Resmi Selidiki Perkelahian Pemain Argentina pada Final Piala Dunia FIFA 2026 - Image
Piala Dunia 2026

FIFA Resmi Selidiki Perkelahian Pemain Argentina pada Final Piala Dunia FIFA 2026

Rabu, 22 Juli 2026 | 22.46 WIB

Amerika Latin Bersatu Mendukung Kekalahan Argentina pada Final Piala Dunia FIFA 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Amerika Latin Bersatu Mendukung Kekalahan Argentina pada Final Piala Dunia FIFA 2026

Rabu, 22 Juli 2026 | 22.24 WIB

Kisah Kelam Lionel Messi di Stadion New York Terulang Bersama Argentina pada Final Piala Dunia FIFA 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Kisah Kelam Lionel Messi di Stadion New York Terulang Bersama Argentina pada Final Piala Dunia FIFA 2026

Rabu, 22 Juli 2026 | 22.19 WIB

Terpopuler

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026 - Image
1

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026

2

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

3

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa

6

Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!

7

2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya

8

Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

Mediasi Ruben Onsu dan Sarwendah Digelar Tertutup, Ini yang Terjadi di Dalam Ruangan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore