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Risma Azzah Fatin
Sabtu, 25 Juli 2026 | 04.50 WIB

Nicolás Otamendi Resmi Umumkan Pengunduran Diri dari Tim Nasional Argentina Usai Piala Dunia FIFA 2026

Nicolas Otamendi (Instagram @nicolasotamendi30) - Image

Nicolas Otamendi (Instagram @nicolasotamendi30)

JawaPos.com – Nicolas Otamendi resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari tim nasional Argentina setelah berakhirnya Piala Dunia FIFA 2026.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (24/7), Bek berusia 38 tahun itu menyampaikan keputusan tersebut melalui sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya.

Pengumuman itu sekaligus mengakhiri perjalanan internasionalnya setelah mencatatkan 139 penampilan bersama Tim Tango.

Dalam pesan perpisahannya, Otamendi mengaku bangga dapat mengenakan seragam tim nasional sejak usia muda. Ia juga menyinggung kekalahan Argentina dari Spanyol pada final Piala Dunia 2026 yang menjadi pertandingan terakhirnya bersama Albiceleste.

Meski gagal meraih gelar, Otamendi menegaskan dirinya meninggalkan tim dengan kepala tegak karena telah memberikan kemampuan terbaik hingga akhir.

Otamendi turut menyampaikan rasa terima kasih kepada para pendukung Argentina yang selalu memberikan dukungan sepanjang kariernya.

Ia juga berpesan kepada generasi penerus agar terus berjuang dan tidak pernah kehilangan keyakinan meski menghadapi kegagalan.

Otamendi mengungkapkan bahwa kecintaan terhadap seragam tim nasional akan selalu menjadi bagian yang tidak tergantikan dalam hidupnya.

Sepanjang karier internasional, Otamendi tampil dalam empat edisi Piala Dunia, yaitu 2010, 2018, 2022, dan 2026.

Ia turut membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 serta Finalissima 2022, selain tampil dalam sejumlah turnamen Copa América.

Editor: Hanny Suwindari
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