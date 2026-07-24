PSG dan Bayern Muenchen Kepincut Charles De Ketelaera, Atalanta Patok Harga Selangit

JawaPos.com - Charles De Ketelaere menjelma menjadi salah satu bintang kejutan di Piala Dunia 2026 berkat penampilan impresif bersama tim nasional Belgia. Mereka melaju hingga babak perempat final turnamen itu di Amerika Utara.

De Ketelaere mengukir tiga gol serta satu asis dalam lima penampilannya di turnamen itu. Belgia akhirnya harus dipulangkan oleh sang juara, Spanyol.

Kini, Atalanta sebagai klub pemilik jasanya telah menetapkan harga jual bagi penyerang serba bisa itu. Rumor muncul adanya minat dari klub besar Eropa seperti Paris Saint-Germain dan Bayern Munchen.

Menurut laporan dari Corriere di Bergamo via Calciomercato, minat terhadap pesepak bola berusia 25 tahun itu meningkat signifikan. Semua berkat penampilannya di turnamen antarnegara tersebut.

“Laporan pada Rabu (22/7) waktu Italia, mengungkap muncul ketertarikan dari beberapa klub Premier League yang masih belum terungkap, serta dari tim-tim besar seperti Bayern Munchen dan PSG,” bunyi laporan tersebut.

La Dea membutuhkan tawaran di kisaran EUR 50 juta untuk melepas De Ketelaere musim panas ini. Klub asuhan Maurizio Sarri membutuhkan dana tambahan untuk keuangan mereka.

Sebelumnya, pemain asal Belgia itu diperkirakan tidak akan meninggalkan klub musim ini. Atalanta telah menyepakati penjualan menguntungkan untuk melepas Marco Palestra ke Chelsea dan Ederson ke Manchester United.