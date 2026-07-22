Emiliano Martinez Siap Desak Aston Villa demi Gabung Juventus

JawaPos.com - Piala Dunia 2026 resmi usai, penjaga gawang timnas Argentina Emiliano Martinez dikabarkan siap mendesak Aston Villa agar bisa melepasnya ke Juventus. Kesepakatan mengenai persyaratan pribadi dengan klub liga Italia itu telah dicapai.

Penjaga gawang Emiliano Martinez memilih untuk menunggu hingga turnamen musim panas piala dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko berakhir. La Albiceleste bahkan harus melakoni babak perpanjangan waktu di partai final.

Meski sempat melakukan serangkaian penyelamatan gemilang yang menjaga asa Lionel Messi dkk untuk back-to-back juara dunia, Argentina harus bermain dengan 10 orang, yang akhirnya takluk 1-0 di tangan Spanyol akibat gol Ferran Torres yang membobol gawang Martinez.

Kini kiper yang kerap dipanggil Dibu tersebut sedang dalam perjalanan kembali ke Eropa dan dapat fokus pada langkah berikutnya dalam karier klubnya, yang bisa jadi adalah bergabung dengan Juventus. Menurut laporan terbaru La Gazzetta dello Sport, inilah saatnya bagi Emi Martinez untuk berupaya meyakinkan The Villans agar mengizinkannya pergi demi petualangan barunya di Serie A.

“Juventus dikabarkan telah mengajukan penawaran pinjaman dengan kewajiban membeli senilai total EUR 6,5 juta, namun klub kuda hitam Liga Inggris tersebut menginginkan angka yang mendekati EUR 10 juta untuk melepasnya,” tulis laporan Gazzetta tersebut.

Sebenarnya, Martinez telah menyepakati persyaratan pribadi dengan Si Nyonya Tua untuk kontrak berdurasi tiga tahun, dengan kesepakatan gaji tertera EUR 5 juta per musim ditambah bonus berdasarkan performa.

Tetapi, ketetapan Villa untuk mempertahankan kiper andalannya menjadi pengahalang utama pasukan Luciano Spalletti untuk mengakusisi kiper veteran ini. Memang tak mengherankan, karena Martinez sendiri sukses mengantar klubnya juara Liga Eropa musim 2025/2026