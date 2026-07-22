Usai Gagal Juara Piala Dunia 2026, Emiliano Martinez Buka Suara soal Masa Depannya di Timnas Argentina

JawaPos.com - Masa depan Emiliano Martinez bersama Timnas Argentina mendadak menjadi bahan perbincangan. Sang kiper mengunggah pesan emosional usai berakhirnya Piala Dunia 2026.

Isi unggahan tersebut memunculkan dugaan bahwa penjaga gawang andalan Albiceleste itu tengah mempertimbangkan untuk mengakhiri perjalanan panjang di level internasional. Emiliano Martinez menjadi salah satu pemain Argentina yang paling disorot sepanjang Piala Dunia 2026.

Meski Argentina gagal mempertahankan gelar juara, performa kiper Aston Villa tersebut tetap mendapat banyak pujian, terutama saat tampil di partai final melawan Spanyol. Dalam laga puncak itu, Emiliano Martinez tampil luar biasa dengan mencatatkan 11 penyelamatan.

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Catatan tersebut bahkan menjadi rekor sebagai jumlah penyelamatan terbanyak yang pernah dilakukan seorang kiper dalam sejarah final Piala Dunia. Namun, penampilan impresif itu belum cukup membawa Argentina kembali mengangkat trofi. Kekalahan di final meninggalkan kekecewaan mendalam bagi Martinez.

Beberapa pekan sebelum turnamen dimulai, sempat beredar video yang memperlihatkan Martinez berbincang santai dengan sejumlah rekan setimnya. Dalam momen tersebut, ia sempat melontarkan candaan bahwa dirinya akan pensiun dari Timnas Argentina apabila berhasil membawa negaranya kembali menjadi juara dunia.

Ucapan itu disambut tawa oleh Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, dan pemain lainnya. Saat itu, tidak banyak yang menganggap pernyataan tersebut sebagai sesuatu yang serius. Namun, situasi berubah setelah turnamen berakhir. Melalui akun media sosial pribadinya, Martinez menyampaikan pesan penuh emosi yang langsung mengundang perhatian publik.

"Saya bermimpi bisa memenangkannya lagi. Saya bermimpi membawa trofi itu kembali ke Argentina dan kembali menciptakan sejarah," tulis Martinez.

Kalimat berikutnya justru menjadi bagian yang paling banyak dibahas oleh para pendukung Argentina. "Rasa sakit ini sulit dijelaskan. Masih banyak hal yang harus saya renungkan, bagaimana saya harus melangkah ke depan, dan apakah ini saatnya untuk menepi," ucap dia.