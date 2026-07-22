Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Rabu, 22 Juli 2026 | 14.42 WIB

Usai Gagal Juara Piala Dunia 2026, Emiliano Martinez Buka Suara soal Masa Depannya di Timnas Argentina

Kiper timnas Argentina Emiliano Martinez. (AP Photo/Natacha Pisarenko) - Image

Kiper timnas Argentina Emiliano Martinez. (AP Photo/Natacha Pisarenko)

JawaPos.com - Masa depan Emiliano Martinez bersama Timnas Argentina mendadak menjadi bahan perbincangan. Sang kiper mengunggah pesan emosional usai berakhirnya Piala Dunia 2026. 

Isi unggahan tersebut memunculkan dugaan bahwa penjaga gawang andalan Albiceleste itu tengah mempertimbangkan untuk mengakhiri perjalanan panjang di level internasional. Emiliano Martinez menjadi salah satu pemain Argentina yang paling disorot sepanjang Piala Dunia 2026.

Meski Argentina gagal mempertahankan gelar juara, performa kiper Aston Villa tersebut tetap mendapat banyak pujian, terutama saat tampil di partai final melawan Spanyol. Dalam laga puncak itu, Emiliano Martinez tampil luar biasa dengan mencatatkan 11 penyelamatan.

Catatan tersebut bahkan menjadi rekor sebagai jumlah penyelamatan terbanyak yang pernah dilakukan seorang kiper dalam sejarah final Piala Dunia. Namun, penampilan impresif itu belum cukup membawa Argentina kembali mengangkat trofi. Kekalahan di final meninggalkan kekecewaan mendalam bagi Martinez.

Beberapa pekan sebelum turnamen dimulai, sempat beredar video yang memperlihatkan Martinez berbincang santai dengan sejumlah rekan setimnya.  Dalam momen tersebut, ia sempat melontarkan candaan bahwa dirinya akan pensiun dari Timnas Argentina apabila berhasil membawa negaranya kembali menjadi juara dunia.

Ucapan itu disambut tawa oleh Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, dan pemain lainnya. Saat itu, tidak banyak yang menganggap pernyataan tersebut sebagai sesuatu yang serius. Namun, situasi berubah setelah turnamen berakhir. Melalui akun media sosial pribadinya, Martinez menyampaikan pesan penuh emosi yang langsung mengundang perhatian publik.

"Saya bermimpi bisa memenangkannya lagi. Saya bermimpi membawa trofi itu kembali ke Argentina dan kembali menciptakan sejarah," tulis Martinez.

Kalimat berikutnya justru menjadi bagian yang paling banyak dibahas oleh para pendukung Argentina. "Rasa sakit ini sulit dijelaskan. Masih banyak hal yang harus saya renungkan, bagaimana saya harus melangkah ke depan, dan apakah ini saatnya untuk menepi," ucap dia.

Pernyataan tersebut memicu spekulasi bahwa Dibu tengah mempertimbangkan pensiun dari tim nasional. Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi dari sang pemain maupun Federasi Sepak Bola Argentina mengenai keputusan tersebut.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Kalah Dramatis dari Timnas Spanyol, Gestur Pemain Argentina di Podium Piala Dunia 2026 Picu Kritik - Image
Piala Dunia 2026

Kalah Dramatis dari Timnas Spanyol, Gestur Pemain Argentina di Podium Piala Dunia 2026 Picu Kritik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12.28 WIB

Rating Pemain Timnas Spanyol vs Argentina: Ferran Torres Jadi Penentu, Lionel Messi Berhasil Dijinakkan - Image
Piala Dunia 2026

Rating Pemain Timnas Spanyol vs Argentina: Ferran Torres Jadi Penentu, Lionel Messi Berhasil Dijinakkan

Rabu, 22 Juli 2026 | 03.12 WIB

Roy Keane Kecam Tingkah Argentina Usai Kalah di Final Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Roy Keane Kecam Tingkah Argentina Usai Kalah di Final Piala Dunia 2026

Rabu, 22 Juli 2026 | 03.00 WIB

Terpopuler

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini - Image
1

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

2

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

3

Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu

4

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

7

Menlu Iran Ungkap Dugaan Kebocoran Intelijen di Jantung Kekuasaan, Serangan yang Tewaskan Khamenei Dinilai Sudah Diketahui Musuh

8

Hotman Paris Sampaikan Permintaan Maaf usai Diduga Hina Wartawan "Lu punya otak enggak sih?"

9

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

10

Polisi Periksa Saksi dan CCTV, Ungkap Dugaan Penculikan Atlet Golf Putri Indonesia Jesslyn Wijaya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore