Jurgen Klopp Setujui Poin Penting dalam Kontrak sebagai Pelatih Baru Timnas Jerman

JawaPos.com – Jurgen Klopp selangkah lebih dekat menjadi pelatih kepala Tim Nasional Jerman setelah menyetujui poin-poin penting dalam rancangan kontraknya.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (13/7), Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) mengonfirmasi bahwa kesepakatan awal telah dicapai melalui pembicaraan intensif dengan pelatih asal Jerman tersebut.

Namun, penunjukan resmi masih menunggu penyelesaian kesepakatan antara DFB dan Red Bull sebagai pihak yang masih terikat kontrak dengan Klopp.

Jerman tengah mencari pelatih baru setelah berakhirnya masa kepemimpinan Julian Nagelsmann usai kegagalan di Piala Dunia FIFA 2026. Klopp kemudian muncul sebagai kandidat utama setelah menyatakan telah mendapatkan kembali semangat untuk kembali melatih.

Kesediaan Klopp menerima tawaran DFB menjadi langkah penting dalam proses pergantian pelatih tim nasional.

Dalam pernyataan resminya, DFB menyebut kedua belah pihak telah mencapai kesepahaman mengenai poin-poin utama kontrak. Negosiasi akan terus dilanjutkan hingga seluruh persyaratan administratif dan kesepakatan dengan Red Bull dapat diselesaikan.

DFB optimistis proses tersebut akan berakhir dengan hasil yang positif sehingga Klopp dapat segera memulai tugas barunya.

Apabila seluruh proses rampung, Klopp akan memimpin Jerman pada ajang UEFA Nations League 2026–2027 sebelum mengarungi kualifikasi UEFA Euro 2028. Pengalaman panjangnya bersama Liverpool dan Borussia Dortmund menjadi modal besar untuk membangun kembali kekuatan Tim Nasional Jerman.