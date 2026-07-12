Jurgen Klopp Dikabarkan Sepakat dengan DFB untuk Latih Timnas Jerman

JawaPos.com - Mantan pelatih Liverpool Jurgen Klopp dikabarkan telah sepakat dengan Asosiasi Sepak Bola Jerman (DFB) untuk mengambil alih kursi kepelatihan timnas Jerman. Menurut laporan The Athletic pada Sabtu (11/7), pelatih itu telah menyepakati kontrak hingga 2030, yang akan membuat Klopp melatih Jerman untuk Piala Eropa 2028 dan Piala Dunia 2026.

DFB mengonfirmasi telah menggelar pembicaraan perdana dengan Jurgen Klopp di New York terkait peluang mantan pelatih Liverpool itu untuk melatih Der Panzer timnas Jerman. DFB optimistis negosiasi akan berakhir dengan kesepakatan sehingga Klopp berpeluang menggantikan Julian Nagelsmann.

"Presiden (DFB) Bernd Neuendorf dan Wakil Presiden Hans-Joachim Watzke telah mengadakan pembicaraan mendalam dengan Jurgen Klopp pada Jumat (10/7) waktu setempat. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak disebut telah mencapai kesepahaman mengenai poin-poin utama dalam kontrak," tulis DFB yang dikutip dari The Athletic seperti dilansir dari Antara.

DFB menambahkan negosiasi akan berlanjut pekan depan dan kedua pihak yakin prosesnya dapat diselesaikan dengan sukses, meski masih harus mendapat persetujuan dari Red Bull selaku tempat Klopp bekerja saat ini. Selain itu, kontrak juga harus memperoleh persetujuan akhir dalam rapat Dewan Pengawas dan Rapat Pemegang Saham DFB GmbH & Co. KG.

Para petinggi DFB berada di New York untuk menemui Klopp, yang saat ini menjabat sebagai Global Head of Soccer Red Bull sekaligus menjadi komentator sepanjang gelaran Piala Dunia 2026.

Sebelumnya, pada awal Juli, DFB telah mengonfirmasi Klopp merupakan kandidat utama untuk menggantikan Julian Nagelsmann. Nagelsmann meninggalkan jabatannya setelah Jerman secara mengejutkan tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai kalah adu penalti dari Paraguay.

Kekalahan dari Paraguay menjadi catatan buruk terbaru bagi Die Mannschaft. Juara dunia empat kali itu kini menelan tiga kegagalan beruntun di Piala Dunia setelah sebelumnya tersingkir di fase grup pada edisi 2018 dan 2022. Gelar juara dunia terakhir Jerman diraih pada Piala Dunia 2014 di Brasil.

Nagelsmann sejatinya sempat menyatakan ingin tetap melatih timnas Jerman hingga kontraknya berakhir pada 2028. Namun, beberapa hari setelah tim kembali ke Jerman dari Piala Dunia, kedua belah pihak sepakat mengakhiri kerja sama.