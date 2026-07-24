Resmi Jadi Pemain Manchester City, Elliot Anderson Akui Terinspirasi Kevin De Bruyne

Perkenalan Elliot Anderson di Stadion Etihad. (Dok Manchester City FC)
JawaPos.com – Rekrutan terbaru Manchester City, Elliot Anderson menyebut legenda klub, Kevin De Bruyne sebagai sosok inspiratif setelah merampungkan kepindahannya ke Stadion Etihad musim panas ini.
Saat The Citizens menyepakati nilai transfer sebesar GBP 116 juta dengan Nottingham Forest, Anderson sempat menjadi pemain termahal Inggris dalam sejarah, sebelum rekor itu dipecahkan Morgan Rogers yang pindah ke Chelsea dengan harga GBP 117 juta.
Anderson telah menandatangani kontrak berdurasi lima tahun yang mengikatnya di Manchester hingga tahun 2031. Pada Kamis (23/7), klub resmi mengumumkan rampungnya perekrutan pemain berusia 23 tahun itu yang menyebut De Bruyne sebagai sosok yang berpengaruh.
"Saya mungkin sudah pernah mengatakannya tahun lalu. Menurut saya, Kevin De Bruyne adalah sosok yang saya jadikan panutan selama tujuh atau delapan tahun terakhir," ujar pemain andalan timnas Inggris tersebut.
"Saya tumbuh besar di akademi Newcastle dan selalu ingin bermain seperti dia. Saya selalu memperhatikan permainannya, dan bisa berada di sini, di tim tempat dia menunjukkan performa hebat itu terasa sangat istimewa."
Meski posisinya dengan sang legenda The Citizens ini memang berbeda, namun gaya bermain Anderson dengan De Bruyne bisa dibilang hampir mirip dengan kebiasaan mengirimkan umpan progresif ke lini pertahanan lawan.
Statistiknya di Liga Inggris musim lalu selama 3.334 menit bermain, dia mencatatkan 2,038 umpan berhasil ditambah dengan 119 kali umpan panjangnya sampai ke rekan setim yang membuat kelebihan ini bisa dimanfaatkan sang pelatih.
Tak lupa, pesepak bola kelahiran Whitley Bay, Tyneside ini juga membahan tentang prospek jangka panjangnya bekerja sama dengan pelatih baru City, Enzo Maresca yang sangat didukung manajemen dalam belanja pemain baru musim panas ini.
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